Sara Croce, spunta il VIDEO del suo esordio in tv. Accadde qualcosa di inaspettato: “copriti il sedxxe”

Sara Croce, la bellissima modella stravolge tutti con il suo video di esordio, anche se l’inaspettato ha rallegrato il web.

Sara Croce, la bellissima modella è nota per il suo ruolo in “Avanti un altro” il preserale condotto da Paolo Bonolis. Seguitissima sui social – dove vanta oltre il milione di followers – tutti sono ammaliati dalla sua stupenda fisicità: un corpo che difficilmente si vede sia in tv che nella vita di tutti i giorni.

Altissima, gambe chilometriche e curve da capogiro, sono tutti pazzi della 23enne: fascino ipnotico ed una freschezza tipica della sua età, un connubio pericoloso che regala foto fantastiche. Anche in video non scherza: il suo di esordio scatena un tripudio di emozioni.

Sara Croce, il VIDEO dell’esordio: chi ben comincia…

