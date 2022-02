Agustina Gandolfo non la smette più, lady Lautaro infiamma il web: “Così ci uccidi” – FOTO

Agustina Gandolfo sempre più scatenata e protagonista dell’estate argentina, la compagna di Lautaro Martinez meravigliosa in costume

Uno strappa applausi in campo con i suoi gol e le sue giocate, l’altra fa lo stesso al di fuori per il suo fascino sensuale e irresistibile. La coppia formata da Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo è davvero perfetto.

L’attaccante argentino, con la maglia dell’Inter, ha fatto ormai dimenticare Mauro Icardi e si prepara a vivere lunghe e fortunate stagioni in nerazzurro. Scudetto a maggio e Supercoppa a gennaio hanno aperto un ciclo che i tifosi si augurano duraturo, il ‘Toro’ ha inoltre rinnovato il contratto fino al 2026.

La permanenza a Milano, a meno di stravolgimenti, si preannuncia duratura. Insieme a lui, la sua Agustina, conosciuta in Argentina proprio poco prima di raggiungere l’Italia, nel 2018. La Gandolfo, modella e influencer, non ci ha pensato un attimo e lo ha subito seguito.

I due vivono insieme, felici, con una figlia, la piccola Nina, che proprio oggi compie un anno. Gli applausi, comunque, su Instagram sono tutti per Agustina, che continua a regalare scatti da capogiro. A sua volta, facendo (quasi) dimenticare Wanda Nara.

Agustina Gandolfo esce dalla piscina e alza la temperatura a livelli estremi: il fisico è quello di una sirena, che curve

La notorietà di Agustina su Instagram cresce a vista d’occhio, siamo ormai a un passo dai 900mila followers. Naturale che il numero continui a salire, se lei sfoggia scatti del genere.

Tornata in Argentina per alcuni giorni per gli impegni di Lautaro con la sua nazionale, Agustina ha già più volte colpito al cuore mettendosi in mostra in costume. E torna a farlo, uscendo dalla piscina ed evidenziando curve semplicemente irresistibili.

Il tributo del popolo di Instagram è immediato e unanime. Bellezza mozzafiato, complimenti che piovono da ogni dove.