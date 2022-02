Sanremo, da casa scoppia la polemica: “Non si sente nulla” il motivo è clamoroso

La kermesse canora più amata d’Italia è iniziata questa sera ma è subito scoppiata la polemica. La Rai è nei guai.

Amadeus e Fiorello guidano per la terza volta consecutiva il Festival della canzone italiana.

Come sempre la kermesse canora appassiona e unisce tutto il nostro paese, ottenendo share altissimi ma non sfugge alle polemiche.

Il Festival quest’anno parte malissimo e non mancano le lamentele del pubblico in teatro e neanche di quello da casa.

Quando la regina della prima serata, la splendida Ornella Muti, scende la famosissime scalinata dell’Ariston per affiancare Amadeus, dagli spalti arrivano urla che interrompono lo show. “Non si sente niente”, gridano dalla platea e così i fonici sono costretti ad intervenire aumentando il livello del microfono dell’attrice.

Subito dopo i cantanti iniziano con le loro esibizioni ma succede dell’altro.

Il pubblico in rivolta: “E’ assurdo!”

Purtroppo questa sera i fonici hanno avuto qualche intoppo e il lavoro non è filato liscio come avrebbe dovuto.

Il pubblico da casa ha avuto difficoltà a capire le parole dei brani presentate dai cantanti in gara, poiché la base era troppo alta e copriva la voce degli stessi artisti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ————> Sanremo 2022, Amadeus abbandona il palco dell’Ariston: il motivo

Soprattutto l’esibizione di Noemi e di Ana Mena ha riscontrato diversi problemi tecnici e le loro voci, seppure potenti, sono state soprastate dalla musica dell’orchestra.

Su Twitter i telespettatori sono letteralmente in rivolta: “Ma questa base alle stelle? Lei quasi non si sente per niente”, scrivono in riferimento all’esibizione della cantante spagnola; “Per cortesia aggiustiamo l’audio perché non si sente bene, Amadeus ti prego!”, implorano i fans; “Non si sente niente, devono abbassare il suono della base” proseguono. E infine c’è chi ci va giù pesante: “Comunque fonici sempre organismi monocellulari che non ce la fanno ad evolversi, si sente tutto malissimo“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ————> Sanremo 2022, la prima standing ovation è per lui: Ariston in piedi

Come interverrà la Rai? Verranno prese decisioni drastiche nei confronti di chi ha condizionato le esibizioni dell’esordio? Lo scopriremo, solamente, se nella seconda serata la situazione si aggiusterà.