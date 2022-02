Ana Mena sul palco dell’Ariston, il look non passa inosservato ad Amadeus

Ana mena ha lasciato tutti senza fiato con un look sbalorditivo sfoggiato sul palco dell’Ariston: la mise ha alzato la temperatura.

Onde fluenti e mise mozzafiato. Così Ana mena ha catalizzato l’attenzione durante la sua esibizione al “Festival di Sanremo” con il brano “Ducentomila ore”. La cantante e attrice spagnola, 24 anni, in gara è salita sul palco dell’Ariston con un look da favola che ha messo in risalto il suo fisico perfetto.

Subito il pubblico l’ha squadrata, lasciandosi andare a un caloroso applauso tra cui quello di Amadeus: la bellezza dell’artista, esaltata dalla scelta dell’outfit, ha donato uno spettacolo unico.

La più giovane tra i 25 big in gara, ha poi intonato le strofe della canzone, scritta a sei mani tra cui quelle di Rocco Hunt, con cui sfida i colleghi. Visibilmente emozionata, ha conquistato tutti tra la sua voce travolgente e il suo fascino unico.

Ana mena, il look alza la temperatura dell’Ariston

Per calcare il palco dell’Ariston nella prima serata della 72esima edizione della kermesse, Ana Mena ha scelto un look su toni del rosso.

Un colore travolgente, simbolo della vitalità e della passione, che ha messo in risalto il suo incarnato ambrato. La tonalità ha tinto il suo abitino molto corto: stretto in vita, la sua gonna a ruota le ha dato un tocco bon ton.

Ma a rendere il look irresistibile le calzature indossate dalla cantante. Si tratta di un paio di stivaloni, della stessa nuance dell’abito, lunghi sopra il ginocchio mettendo così in evidenza le sue gambe incredibili.

Oltre a questo a far sognare il make-up scelto: un look luminoso sui toni della terra con cui ha esaltato i suoi lineamenti da bambolina. In fatto di capelli ha puntato per una mezza coda e onde mosse con cui ha reso ancora più voluminosi i suoi capelli biondi.

Incollati agli schermi da casa, e al palco il pubblico in presenza, gli spettatori sono rimasti davvero senza fiato davanti a tanta bellezza.