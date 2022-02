Nunzia De Girolamo, la camicetta si apre nel punto più spinto, qualcosa di divino – VIDEO

Nunzia De Girolamo esplosiva sui social dove si lascia andare in un vedo non vedo da urlo: quello che appare è semplicemente divino.

Nunzia De Girolamo negli ultimi anni ha riformulato il concetto di femme fatale; se ancora sono molte le donne bellissime che vivono di mera apparenza, d’altra parte abbiamo – per fortuna – la De Girolamo che con la sua verve, la sua intelligenza e la sua presenza è oggi tra le donne più ambite, non solo in televisione dove ha un programma tutto suo – “Ciao Maschio” – ma anche sui social.

Ogni foto scatena una pluralità di emozioni, i fans sono pazzi di lei e delle sue foto dove l’avvocato ed ex politica ama giocare e stuzzicare. Col suo fascino le basta veramente poco per essere al top ma ama a volte osare e si spinge oltre per originare qualcosa di unico. Come i suoi ultimi scatti dove la seduzione è servita così, senza preavviso.

Nunzia De Girolamo, la camicetta aperta è pura follia seduttiva

Per saperne di più, vai su Successivo