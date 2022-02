Sconvolgente a Sanremo, cantante a letto con la flebo: “prima della finale…”

Stasera va in onda la finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Purtroppo, per gli artisti in gara, non è così tutto rosa e fiori

Sanremo è la competizione musicale più attesa dell’anno, sia dai telespettatori che lo seguono da casa con costanza e con affetto, e sia per i cantanti in gara che si ritrovano ad essere coinvolti nel Festival più amato del nostro Paese, che ogni anno viene seguito dal mondo intero. Tra i cantanti in gara di quest’anno, c’è nuovamente Irama.

Irama, lo scorso anno, ha partecipato in un modo molto particolare al Festival. Infatti, una persona del suo team risultò positiva al covid e lui, per motivi di sicurezza, fu costretto a rinunciare alla sua esibizione. Amadeus, pur di non squalificarlo dalla gara, decise di mandare in onda il video delle sue prove generali. Nonostante ciò, riuscì a conquistare un posto piuttosto notevole in classifica.

Irama e il malore prima di scendere sul palco: lo confessa a poche ore dalla finale

Quest’anno, Amadeus gli ha dato nuovamente l’opportunità di partecipare e Irama sta conquistando tutti con la sua “Ovunque Sarai”. Nonostante questo, i problemi non stanno mancando neanche quest’anno. Infatti, il cantante che ha esordito ad Amici di Maria De Filippi qualche anno fa, poco prima di scendere le scale del Teatro Ariston, nel corso della terza serata ha avuto un brutto malore.

Il malore, derivato da una intossicazione alimentare, lo ha costretto a letto a pochi minuti dall’esibizione con una flebo attaccata. Nonostante ciò, mentre era lì a cercare di rimettersi in forze, ha continuato comunque ad esercitarsi per la sua esibizione. Pochi minuti dopo, infatti, è salito sul palco dell’Ariston e ha cantato magnificamente, senza dare alcun segno di cedimento. Nessuno ha notato il suo malessere ed è riuscito a portare a casa un dignitoso quarto posto nella classifica generale.

Questa sera, invece, Irama è più carico che mai: la sua canzone sta riscuotendo un enorme successo e non potrebbe essere più orgoglioso di se stesso di così.