I due fantastici artisti hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, durata circa due anni: ecco tutti i dettagli della separazione…

La relazione tra i due talentuosi cantanti italiani è terminata ormai da un po’: la loro conferma è arrivata solo quando ormai si era già sparsa la voce e si sospettava che fossero entrambi andati avanti.

Nel corso di un’intervista per “Grazia”, Elodie ha smentito quest’ultima ipotesi, affermando che è single e che lo sarà ancora per un lungo periodo…

Per quanto concerne la sua ormai passata storia d’amore con il noto rapper Marracash, Elodie si è lasciata andare, aprendo il suo cuore a tutta Italia: “Mi fa strano parlare di fine fra me e lui. Il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro”.

Elodie, il suo fidanzamento con Marracash è giunto al capolinea: “Ho fatto un disastro”

La famosa cantante italiana Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, ha proseguito la sua intervista, spiegando che non ha mai vissuto insieme a Marracash e non lo è mai riuscita a pensare come padre dei suoi figli.

L’ex concorrente del Festival di Sanremo afferma inoltre che se avessero messo al mondo un figlio, questo avrebbe avuto diversi problemi: “Non ci poteva essere spazio per un terzo bambino”.

“Ho una sindrome dell’abbandono grande quanto me. Forse è per questo che, proprio quando mi sto per consegnare a qualcuno, faccio il disastro” Sono state queste le malinconiche parole con cui Elodie ha concluso il suo discorso.

I loro fan, però, sperano ancora in un ritorno di fiamma, nonostante le parole della seconda classificata alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi siano state abbastanza chiare.