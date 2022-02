Alberto Matano in lacrime ammette la verità: “Sono pazzo di lui”. Lo studio esplode

Momenti di grande emozione durante la puntata de “La vita in diretta”: Alberto Matano, in lacrime, ha rilasciato una confessione clamorosa!

La tematica Sanremo continua ad appassionare i telespettatori de “La vita in diretta”. Alberto Matano, nel corso di ogni nuovo appuntamento, ripercorre i momenti salienti della gara canora, non mancando di commentare tutto ciò che accade con i suoi ospiti: dalle esibizioni più emozionanti, ai look sfoggiati da concorrenti e conduttori.

Quest’oggi, in collegamento con la trasmissione, c’era nuovamente il celebre Massimo Ranieri, che ha fatto il punto della situazione in merito allo svolgimento di questa esperienza a dir poco unica. In seguito, le attenzioni degli ospiti di Matano si sono riversate su Cesare Cremonini.

Il super ospite, che si è trovato a calcare il palco dell’Ariston per la prima volta, ha fatto ballare l’intera platea. Il conduttore de “La vita in diretta”, emozionatissimo, ha fatto una confessione a dir poco clamorosa sul cantante: lo studio è esploso in un boato di approvazione.

Alberto Matano in lacrime ammette la verità: “Sono pazzo di lui”. Lo studio è esploso

Gli opinionisti de “La vita in diretta” hanno avuto molto di cui trattare nel corso della puntata di quest’oggi. In particolare, oggetto di discussione è stata la confessione di Massimo Ranieri, il quale, collegatosi con la trasmissione di Matano, ha affermato quanto segue: “nonostante i miei 71 anni, mi emoziono come se il tempo non fosse passato“.

Cristiano Malgioglio, colpito dalle dichiarazioni dell’artista, non ha potuto che dargli ragione: “i giovani arrivano sul palco, cantano e se ne vanno, solo le persone come voi si emozionano“. Eppure, il Festival di quest’anno rappresenta il vero e proprio trionfo delle nuove tendenze musicali. Malgioglio, parlando dei giovani artisti che stanno calcando il palco dell’Ariston, ha riconosciuto la loro “forza incredibile“.

In seguito, la discussione si è spostata sulla performance di Cesare Cremonini, che per la prima volta si è trovato ad esibirsi sul palco di Sanremo. Il cantante, che ha proposto un medley dei propri singoli più famosi, è riuscito a far ballare l’intero pubblico dell’Ariston. E proprio su Cremonini, gli opinionisti de “La vita in diretta” si sono letteralmente sbizzarriti.

“Mi sono commosso, ha una maturità artistica impressionante“, ha detto Alberto Matano, che è parso letteralmente folgorato dall’esibizione di Cremonini. Anna Pettinelli, nell’elogiare l’interprete di “50 special“, non ha trattenuto un commento più che esplicito. “Sono pazza di lui” – ha esclamato l’opinionista, che non si aspettava la replica scatenata del conduttore – “Tutti siamo pazzi di lui!“.

L’esibizione di Cesare Cremonini, a quanto sembra, ha ottenuto il plauso di pubblico e critica. Alberto Matano, che si è detto un vero e proprio fan dell’artista, non si è risparmiato in termini di elogi: “ha dimostrato una padronanza unica del palcoscenico“.