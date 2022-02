Nella serata di ieri, un calciatore di 18 anni ha perso la vita a Genova in un drammatico incidente in moto. Sconvolta l’intera comunità.

Un giovane calciatore, che solo 10 giorni fa aveva festeggiato i 18 anni, è morto nella serata di ieri a Genova in un incidente stradale. Il 18enne avrebbe perso il controllo della sua moto e, dopo essere caduto sull’asfalto, è finito contro dei bidoni della spazzatura e un veicolo parcheggiato.

Trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane non ce l’ha fatta: poco dopo il ricovero è deceduto a causa dei traumi riportati. Sconvolta la comunità genovese per la morte del ragazzo che militava nelle giovanili del Ligorna come difensore.

Genova, incidente in moto: giovane calciatore di 18 anni perde la vita



Sotto choc la città di Genova per la tragedia consumatasi nella serata di ieri, giovedì 3 febbraio. Marco Santeusanio, giovane calciatore che lo scorso 25 gennaio aveva festeggiato il suo 18esimo compleanno, è deceduto in un drammatico incidente stradale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scooter contro palo dell’illuminazione: morto ragazzo di 15 anni

Il ragazzo, secondo quanto riporta la redazione de Il Secolo XIX, era alla guida della sua moto e stava percorrendo via Toti, nel quartiere di Marassi. Per cause ancora da chiarire, è caduto dalla due ruote finendo prima sull’asfalto e successivamente contro alcuni bidoni della spazzatura ed un autocarro parcheggiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Schiacciato da un macchinario mentre pota delle piante: morto giardiniere 50enne

Dopo la segnalazione, è arrivata l’equipe medica del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato d’urgenza la vittima all’ospedale San Martino. A nulla sono serviti gli sforzi dei sanitari, poco dopo l’arrivo presso il nosocomio è stato dichiarato il decesso.

La dinamica dello schianto è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale del capoluogo ligure che hanno condotto i rilievi di legge. Da quanto appurato sino ad ora, scrivono i colleghi de Il Secolo XIX, pare che sia stata una caduta autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli.

Marco aveva seguito le orme del padre Giorgio, ex calciatore e attuale allenatore della Goliardica. Vestiva la maglia delle giovanili del Ligorna, club che milita in Serie D, dove ricopriva il ruolo di difensore. Sul profilo Facebook della società è stato pubblicato un messaggio di cordoglio.

“Oggi – si legge nel post- è come se avessimo perso un figlio. La società è profondamente scossa e addolorata per la perdita di Marco, giocatore della Juniores Nazionale aggregato alla prima squadra in Serie D. In un momento così difficile la società si stringe calorosamente al nostro allenatore Giorgio Santeusanio e a tutta la famiglia di Marco, così come agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene”.