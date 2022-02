Scooter contro palo dell’illuminazione: morto ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di soli 15 anni è deceduto in seguito ad un incidente in scooter verificatosi nella notte tra mercoledì e giovedì a Licata, in provincia di Agrigento.

Un terribile incidente in scooter è costato la vita ad un ragazzo di soli 15 anni. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Licata, in provincia di Agrigento. Il giovane, per cause ancora da determinare, si è schiantato alla guida del suo ciclomotore contro un palo dell’illuminazione.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno trasportato l’adolescente in ospedale. I medici, considerate le gravi condizioni, hanno disposto il trasferimento a Palermo, dove il 15enne è deceduto alcune ore dopo il ricovero. Le indagini sul tragico sinistro sono affidate ai carabinieri.

Agrigento, scooter finisce contro palo dell’illuminazione: morto ragazzo di soli 15 anni

Nel pomeriggio di ieri si è spento Enrico Bonello, il ragazzo di 15 anni che si trovava ricoverato in ospedale in seguito ad un terribile incidente stradale verificatosi nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio a Licata (Agrigento).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Precipita da una finestra all’ottavo piano: perde la vita bambino di soli due anni

Il ragazzo, stando a quanto riporta la redazione locale di Agrigento Notizie, stava percorrendo alla guida del suo scooter via Fiume Vecchio quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è finito contro un palo dell’illuminazione. Un impatto terribile a cui avrebbero assistito alcuni automobilisti che hanno lanciato l’allarme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma in stazione: ragazzo si getta sotto il treno su cui viaggiava la madre

Immediato l’arrivo dell’equipe medica del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato d’urgenza il giovane centauro presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Qui i medici, considerato le gravi condizioni del ragazzo, hanno disposto il trasferimento all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato trasportato in eliambulanza. Purtroppo ogni sforzo da parte dei sanitari di salvare la vita di Enrico è stato vano, il ragazzo si è spento poche ore dopo il ricovero a cause dei gravi traumi riportati nell’impatto.

Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti anche i carabinieri della Compagnia di Licata che hanno provveduto ai rilievi e stanno ora cercando di chiarire quali possano essere le cause che hanno provocato l’incidente.