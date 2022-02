Dramma in stazione: ragazzo si getta sotto il treno su cui viaggiava la madre

Un ragazzo di 19 anni si è suicidato lanciandosi sotto il treno su cui viaggiava la madre nella stazione ferroviaria di Carmagnola, in provincia di Torino.

Ha pubblicato un’ultima storia sul suo profilo Instagram, ha chiamato la mamma, poi si è tolto la vita lanciandosi sotto un treno in corsa, a bordo della quale viaggiava proprio quest’ultima. Questo il gesto estremo di un ragazzo di soli 19 anni.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri nella stazione ferroviaria di Carmagnola, in provincia di Torino. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il giovane era ormai troppo tardi. Ora gli agenti della Polizia Ferroviaria stanno indagando per capire cosa possa aver spinto il ragazzo a compiere un simile gesto.

Torino, ragazzo si toglie la vita lanciandosi sotto il treno su cui viaggiava la madre

Una vera e propria tragedia quella consumatasi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, a Carmagnola, comune in provincia di Torino. Un ragazzo di soli 19 anni, residente a Cuneo, si è tolto la vita gettandosi sotto il treno su cui viaggiava la madre insieme a tanti altri pendolari.

Il giovane si sarebbe recato presso la parte esterna della stazione per poi lanciarsi sotto il convoglio 3313, partito da Torino e diretto a Savona. Poco prima, stando alle prime informazioni, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, alcuni testimoni lo avevano visto camminare verso i binari, in mano aveva il suo smartphone con cui aveva registrato una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Nel breve filmato, il 19enne accusava i controllori di averlo fatto scendere da un treno perché sprovvisto di biglietto.

Sul posto, oltre ai soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 19enne, sono arrivati gli agenti della Polfer che ora stanno indagando per chiarire le motivazioni alla base del suicidio. Gli agenti hanno acquisito il cellulare del giovane, ancora acceso al momento del drammatico episodio.

Alla madre, che ha raggiunto i binari dopo essere scesa dal treno, è toccato il duro compito di riconoscere il corpo del figlio. Alle forze dell’ordine, riporta Il Corriere, la donna ha raccontato che era al telefono con lei quando si è tolto la vita spiegando che il giovane soffriva di problemi psichiatrici.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo la linea, rimasta sospesa per circa un’ora, con convogli in ritardo ed altri cancellati.