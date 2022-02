Tragedia in un appartamento: poliziotto trovato morto, accanto la madre in gravi condizioni

Nel pomeriggio di ieri, un poliziotto è stato trovato morto nella sua casa di Bologna, accanto al corpo la madre 61enne in fin di vita. Indaga la polizia.

Dramma nel primo pomeriggio di ieri a Bologna. Un poliziotto di 45 anni è stato trovato morto nell’abitazione in cui viveva con la madre 61enne, rinvenuta vicino a lui in fin di vita. L’allarme è scattato quando una vicina di casa avrebbe trovato affisso alla porta un cartello: “Le chiavi di casa sono qui, in caso di bisogno”.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia che, entrati nell’appartamento, hanno fatto la tragica scoperta. Per il collega non c’è stato nulla da fare, mentre la 61enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Al momento le ipotesi al vaglio sono quelle di un tentato omicidio-suicidio o di un gesto estremo da parte di madre e figlio, entrambi affetti da gravi patologie.

Un agente di polizia di 45 anni è stato trovato privo di vita nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, all’interno del suo appartamento, sito in via Procaccini, a Bologna.

All’interno dell’abitazione anche la madre 61enne, trovata in fin di vita. L’allarme, riferiscono i colleghi della redazione de Il Resto del Carlino, è scattato quando una vicina di casa avrebbe trovato un cartello alla porta che riportava il seguente messaggio: “Le chiavi di casa sono qui, in caso di bisogno”. Preoccupata del cartello e delle mancate risposte al campanello, la donna ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i colleghi dell’uomo che, dopo aver suonato al campanello, sono entrati in casa facendo la terribile scoperta. Il 45enne era riverso ormai senza vita sul letto, vicino la madre in condizioni disperate. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano, dove si trova ricoverata in fin di vita.

Gli investigatori hanno immediatamente avviato gli accertamenti, effettuati dalla Scientifica, e le indagini per determinare quanto accaduto. Tra le ipotesi, scrive Il Resto del Carlino, la più accreditata è quella secondo la quale il 45enne abbia provato ad uccidere la madre, togliendosi subito dopo la vita. Non si esclude anche un gesto estremo da parte dei due.

Non si conoscono ancora le cause del decesso del poliziotto e quelle che hanno ridotto in fin di vita la 61enne. Sul corpo di entrambi non sarebbero stati trovati segni di violenza e gli inquirenti, riporta Il Resto del Carlino, presumono possano aver ingerito un mix di medicinali. La polizia avrebbe rinvenuto diverse confezioni di farmaci in casa, utilizzati da madre e figlio, entrambi affetti da gravi patologie. A dare riscontro ai sospetti degli investigatori saranno i risultati degli esami tossicologici.