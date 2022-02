“Sirenetta, facci sognare”. Federica Pellegrini a letto di prima mattina è un incanto. La FOTO sbarazzina scatena i fan

Federica Pellegrini. La pluricampionessa di nuoto è volata a Pechino in occasione dei Giochi Olimpici Invernale 2022. Nuovo ruolo per una super sportiva come lei. Su Instagram si scatenano i commenti

Federica Pellegrini, classe 1988, è e sarà per sempre una delle atlete che ha saputo riempire d’orgoglio una nazione intera. Ha vinto per la prima volta la medaglia d’oro a Pechino 2008 nei 200 m stile libero, regalando all’Italia il primo successo olimpico nell’ambito del nuoto femminile.

A distanza di 14 anni la ritroviamo nuovamente nella capitale cinese. Come mai visto che aveva annunciato di appendere costume e cuffietta al chiodo? Dopo Tokyo 2021 Federica Pellegrini aveva proclamato, infatti, il suo ritiro dalle competizioni ufficiali. Tuttavia, il legame con lo sport è un vincolo che non potrà mai essere sciolto. É oggi illustre membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e rimarrà in carica fino ai Giochi di Los Angeles nel 2028.

Federica Pellegrini: da atleta a personaggio televisivo. Una ragazza dai mille talenti

La Divina nuotatrice Federica Pellegrini è un personaggio amatissimo e molto seguito dai fan sui suoi canali social. Solo su Instagram conta al momento oltre 1,6 milioni di follower che attendono quotidianamente aggiornamenti sulla sua carriera e sui suoi allenamenti.

La giovane classe 1988, grazie alla sua intraprendenza, al carattere carismatico, alla bellezza fuori misura e un’innata classe ed eleganza ha saputo reinventarsi e uscire dalla comfort zone dell’universo sportivo.

Federica Pellegrini, infatti, è oggi una capace influencer sul web ma anche una gettonatissima presenza televisiva. Ha raccolto consensi come giudice dello show “Italia’s Got Talent”, in compagnia di Mara Maionchi, Frank Matano ed Elio. Ha recentemente condotto, inoltre, alcune puntate de “Le Iene” con Nicola Savino.

Sta raccogliendo consensi ottenuti da “Underwater”, documentario uscito il 20 gennaio scorso su Amazon Prime Video, dedicato proprio alla campionessa di nuoto.

Prossima sposa del suo allenatore Matteo Giunta, ha pubblicato scatti divertenti da Pechino in occasione delle Olimpiadi invernali in cui, assonnatissima, è in balia del jet lag.

“Sirenetta, facci sognare” – le scrive un ammiratore tra i commenti. “Stupenda e bravissima” – fa eco un altro, in attesa di altre novità sulla loro beniamina.