Sanremo 2022, “Perfetta così”: il significato della canzone di Aka7even

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, debutterà sul palco dell’Ariston con il singolo “Perfetta così”. Scopriamo insieme il testo ed il significato della canzone

Il giovane cantautore, a soli 21 anni, parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo il periodo di stop a causa del Covid, Aka7even è tornato in gara con il brano “Perfetta così”: “E’ la mia prima volta e come tutte le prime volte deve essere la più bella, quella indimenticabile”.

Testo e significato di “Perfetta così”

“Perfetta cosi” è un brano che parla di un amore profondo, che va oltre all’aspetto fisico. Dopo il successo ottenuto grazie alla partecipazione al reality Amici, Aka7even non si ferma, e decide affrontare un’altra emozionante esperienza.

Su Tv Sorrisi e Canzoni, Aka7even spiega il significato del suo singolo: “E’ la dedica di amore totale a una donna che sa togliere il fiato, un ritratto a 360 gradi che non si ferma all’aspetto fisico, ma che include la capacità di cambiare una vita con una parola”, cosi ha spiegato il cantautore napoletano.

Aka, ha inoltre spiegato che il singolo è una power ballad uptempo dalle tonalità rock, scritto durante una giornata di studio.

TESTO: “Perfetta così”

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardi

Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Grandi successi per il giovane Aka7even. Nonostante la giovane età, molti sono i traguardi che è riuscito a raggiungere, non ci resta che attendere il suo ingresso all’Ariston.