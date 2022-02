Primark sbarca nella città più bella: pronti oltre 200 posti di lavoro

Primark conquista un’altra città in Italia: al posto della nota catena nostrana, tre piani di abbigliamento e tendenza e nuove opportunità di lavoro

Primark continua ad espandersi in Italia nonostante la non facile situazione Covid. Il colosso dell’abbigliamento irlandese low cost è amatissimo in tutto il mondo. Averne alcuni punti lungo lo Stivale rappresenta una chance importante per gli appassionati di moda e tendenza a basso prezzo.

La catena di abbigliamento è nata negli anni Sessanta in Irlanda con il marchio Penneys e piano piano ha conquistato diverse Paesi, a partire da Londra fino all’Australia e gli Usa. In Italia ormai sono diversi gli store già attivi, e molti altri quelli che saranno aperti nel corso del 2022. Ora si aggiunge un’altra nuova città con importanti possibilità di lavoro.

Primark, un nuovo store in arrivo: ecco dove

Primark conquista Genova e gli spazi che fino al 2018 furono de La Rinascente. Dopo Roma, Milano, Verona, Catania, Firenze e Brescia anche la città ligure avrà uno store, ampio tre piani, da dedicare all’abbigliamento low cost del colosso irlandese.

I lavori di sistemazione sono già iniziati e secondo la road map dovrebbero concludersi per la fine del 2022. Il nuovo negozio di Primark sarà così aperto nel prossimo anno. Secondo quanto annunciato, lo store dovrebbe occupare tre piani dello storico ed italianissimo negozio, mentre gli altri due dovrebbero essere riservati ad una catena di palestre e centri benessere anch’essa già presente in altre città del Bel Paese.

C’è da aspettare un po’ ma ormai tutto è già scritto, anche dal punto di vista del lavoro. Per la nuova apertura si contano oltre 200 nuove assunzioni. Le selezioni per il personale sono state già aperte facendo arrivare una ventata di ottimismo. Dopo la chiusura de La Rinascente, oggi di proprietà di Banca Carige, 43 lavoratori erano rimasti a casa e 14 erano stati trasferiti in altre sedi.

Primark così continua ad essere una conquista per gli amanti dello shopping ma anche una grande opportunità per chi è in cerca di lavoro nel nostro Paese. Con l’apertura degli otto nuovi store in Italia, il colosso irlandese aveva annunciato 3600 opportunità lavorative e ora con Genova se ne aggiungono delle altre.