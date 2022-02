Gemma Galgani, la confessione in diretta: “E’ vero, eravamo amanti…”

Bufera per Gemma Galgani dopo quanto accaduto durante la puntata di Uomini e Donne. L’ennesima lite tra lei e Tina Cipollari, ha portato a una confessione sconcertante: “Ero l’amante di…“

Rivelazione shock in diretta durante la puntata del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. L’opinionista Tina Cipollari si è scontrata nuovamente con Gemma Galgani. Questa volta però, il litigio ha preso una piega inaspettata e Tina ha rivolto a Gemma delle accuse molto pesanti. La Dama Torinese si è trovata con le spalle al muro e a quel punto ha dovuto confessare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Nessuno si aspettava una rivelazione di questo tipo. Quello che è avvenuto durante la puntata di Uomini e Donne ha lasciato tutti a bocca aperta. Non è la prima volta che vediamo Tina Cipollari e Gemma Galgani scontrarsi violentemente. Questa volta però Tina supera il limite e rende pubbliche alcune cose del passato della Galgani molto personali. L’opinionista ha infatti rivelato a tutti di essere a conoscenza della passata storia clandestina tra la Dama e il famoso attore Walter Chiari. In studio sono rimasti tutti senza parole.

Scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, rivelati particolari scottanti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Piccolo incidente per Benedetta Parodi: “Non posso fare niente” – FOTO

Sconcertanti le rivelazioni su Gemma Galgani avvenute nell’ultima puntata di Uomini e Donne. A dare il via al tutto, l’opinionista Tina Cipollari che, durante l’ennesima lite, ha dichiarato davanti a tutti di sapere bene che in passato la Galgani era stata l’amante del celebre attore Walter Chiari. “Non dico niente che non sia pubblico. Tu lo hai dichiarato” ha aggiunto Tina, resasi conto di aver rivelato qualcosa di molto personale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Caso Liliana Resinovich: cronologia e indizi del giallo di Trieste

La Dama Torinese a quel punto si è trovata messa con le spalle al muro ed è stata costretta a confessare. “Sì eravamo amanti. Nella mia vita ne ho avuti molti. Ho preferito fare l’amante che la moglie.” La Galgani ha raccontato di aver conosciuto Walter durante uno spettacolo teatrale e di averlo aiutato in quel periodo a organizzare la sua vita e i suoi impegni lavorativi.