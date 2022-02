Sanremo 2022, chi è Yuman: età, carriera e profili social del concorrente

Yuman, tutto quello che sappiamo sul giovanissimo cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2022: età, carriera e vita privata.

Ci sarà anche Yuman tra i giovanissimi artisti che quest’anno conquisteranno il Festival di Sanremo, scalciando da parte i più anziani cantanti “big” della storia italiana.

A dicembre ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano “Mille notti”, vincendo il primo posto accanto a Tananai e Matteo Romano. Sul palco dell’Ariston canterà “Ora e qui”.

Yuman: vita privata e carriera

Yuman è nato a Roma nel 1995, da madre italiana e padre originario di Capoverde. Il suo vero nome è Yuri Santos Tavares Carloia, e il nome d’arte “Yuman” deriva dall’unione delle parole “Yuri” e “Human” (“umano” in inglese). L’artista ha raccontato di essersi appassionato alla composizione musicale da piccolissimo: quando ha iniziato a scrivere i suoi primi testi non era ancora nemmeno maggiorenne. Nel 2015, all’età di vent’anni, Yuri si è trasferito all’estero e per un po’ ha vissuto tra Londra e Berlino, ricche città che gli hanno offerto innumerevoli spunti e opportunità per il suo percorso artistico. Nel 2016, infatti, appena tornato a Roma è entrato in contatto con Leave Music, un’ etichetta discografica indipendente che lo prende sotto la sua ala insieme al produttore artistico Francesco Cataldo.

Nel 2017 Yuman firma per la Universal Music, e il 9 novembre 2018 esce il suo brano “Twelve”, mixato da Chris Lord Alge. La canzone in poco tempo arriva in cima ad importanti playlist Spotify, così come il suo secondo singolo “Run”, pubblicato nel 2019. Grazie a questa canzone Yuman cattura l’attenzione tedesca, e nello stesso anno parte per un tour estivo proprio in Germania. A settembre del 2019 pubblica il suo disco d’esordio, “Naked Thoughts”.

Il suo nuovo singolo “I AM” è stato pubblicato a metà 2021 sia in Italia che nel Regno Unito, ottenendo un successo inaspettato che lo catapulta anche nelle radio in Croazia e in Belgio.