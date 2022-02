“Sanremo 2022”, i favoriti dei bookmaker: l’ipotetico vincitore

Sanremo 2022 sta per cominciare: ad un giorno dall’inizio, scopriamo insieme chi sono i favoriti di questa 72esima edizione

Il Festival di Sanremo è alle porte: la competizione musicale più attesa dell’anno sta finalmente per cominciare. Manca un solo giorno all’inizio di tutto, finalmente ascolteremo le canzoni dei cantanti in gara e tra meno di una settimana scopriremo chi sarà a trionfare per questa 72esima edizione.

Ci saranno tantissimi big in carta pronti a contendersi la vittoria. Anche quest’anno sarà un po’ complicato riuscire a far conciliare tutto a causa del covid, ma è già stato tutto organizzato. Se Amadeus dovesse risultare positivo, verrà sostituito da Antonella Clerici. Se i cantanti dovessero contrarre il covid nessun ritiro, ma verrà mandato il filmato delle prove. La gara sta ufficialmente per cominciare.

Sanremo 2022, scopriamo insieme i favoriti dei bookmaker

Una sfida che, per i bookmaker, ha già alcuni favoriti. Stanleybet suggerisce che ci sono due cantanti che si contenderanno la vittoria: tra questi c’è Elisa. Il suo trionfo è dato a 4.50. Un altro nome spuntato fuori è quello di Emma Marrone. Ci sono altri due favoriti, Sangiovanni e La Rappresentante di Lista. Invece, a gran sorpresa, in basso a tutta la classifica c’è Iva Zanicchi che torna al Festival dopo 13 lunghissimi anni di assenza. Pare proprio che la sua canzone non abbia convinto chi ha avuto l’opportunità di ascoltarla in anteprima, ma nei prossimi giorni avremo modo di poterne sapere di più.

Quello che sappiamo è che quest’anno la competizione è davvero molto alta, le canzoni saranno sicuramente tutte bellissime e i big si scontreranno in un duello acceso con la speranza di vincere e poter rappresentare il nostro Paese all’Eurovision che dopo decenni torna in Italia, grazie alla vittoria dei Maneskin. Saranno cinque giorni intensi e pieni di colpi di scena e di emozioni.

Dunque è tutto pronto: non ci resta da fare altro che attendere l’inizio di questa entusiasmante 72esima edizione del Festival della canzone italiana.