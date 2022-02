Sanremo 2022, “Ogni volta è così” il significato della canzone di Emma

Emma Marrone, vincitrice di Sanremo 2012, torna sul palco dell’Ariston con il suo brano “Ogni volta è così”. Andiamo a scoprire il il testo ed il significato della canzone

Dopo i suoi innumerevoli successi, Emma è pronta per rivivere le emozioni di Sanremo. La cantante, decide di scrivere un brano personalmente, insieme a Davide Petrella, famoso autore. Inoltre, c’è una bellissima novità, a dirigere l’orchestra per lei sarà proprio la sua amica e collega Francesca Michelin.

“Sono davvero onorata di essere qui, parteciperò a questa edizione perché è bello mettersi in gioco, è bello condividere il palco con tanti altri grandissimi artisti“. Cosi ha dichiarato la cantautrice in un’intervista su Rai Play. Conosciamo meglio il suo singolo “Ogni volta è così”

Testo e significato “Ogni volta è così”

Il singolo di Emma, tratta una tematica molto importante: i pregiudizi che girano intorno alle donne, criticate molto spesso per i loro comportamenti. “E’ una canzone d’amore struggente, passionale e vera“.

La bravissima cantante pugliese, molte volte si è esposta a favore delle donne, contrastando qualsiasi tipo di discriminazione grazie alla sua immensa solidarietà; tra i tanti momenti, uno dei più importanti, è stato senza dubbio quello in cui la cantante ha esposto un lungo monologo nel reality show X-Factor: “Siamo aspirazione, bisogno, determinazione. Siamo volontà, forza, siamo visione. Siamo conoscenza, competenza, siamo esperienza, sogniamo con ambizione per non essere le prime per continuare a non essere le ultime”

TESTO: “Ogni volta è così”

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”

Una donna dai grandi valori, a dieci anni dalla sua vittoria, Emma è pronta per concorrere alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.