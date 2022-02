Gravissimo incidente nella notte: morta una ragazza di 17 anni, feriti gli amici

Una ragazza di 17 anni è morta e altri quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte a Guardamiglio (Lodi).

Un drammatico incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Guardamiglio, in provincia di Lodi. Un’auto con a bordo cinque ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 22 anni, è uscita di strada ribaltandosi diverse volte.

Uno degli occupanti, una 17enne, è stata sbalzata fuori dal veicolo ed ha perso la vita per le ferite riportate. Gli altri quattro giovani sono rimasti feriti non gravemente e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Un morto e quattro feriti, tutti giovanissimi. Questo il bilancio dell’ennesima tragedia consumatasi sulle strade del nostro Paese. L’incidente è avvenuto durante la notte scorsa, tra mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio, in località Cà di Sotto, nel comune di Guardamiglio (Lodi).

I cinque ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 22 anni, stando a quanto riportano vari quotidiani locali e la redazione di Repubblica, viaggiano a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada mentre percorreva l’argine del fiume Po. Il veicolo si è poi ribaltato diverse volte. Nell’impatto, la vittima, una ragazza di soli 17 anni, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 a bordo di diversi mezzi, tra cui l’eliambulanza. Per la 17enne non c’è stato nulla da fare. Gli altri quattro ragazzi, scrive Repubblica, rimasti feriti non in maniera grave, sono stati trasportati presso l’ospedale di Cremona ed il policlinico San Matteo di Pavia.

Per i rilievi di legge, sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche i carabinieri che ora dovranno risalire alle cause che hanno condotto fuori strada la vettura su cui viaggiavano i cinque giovani.