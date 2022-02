Auto esce di strada e si ribalta in un fossato lungo la statale: morta una donna

Una donna di 71 anni è morta stamane dopo che la sua auto è uscita di strada e si è ribaltata mentre percorreva la Nuova Estense, all’altezza di Vaciglio, frazione di Modena.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’automobilista non c’era più nulla da fare. Il compito dei rilievi per determinare le cause dell’uscita di strada sono affidati agli agenti della Polizia Locale.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad una donna di 71 anni, di cui non si conosce ancora l’identità. È accaduto questa mattina, mercoledì 2 febbraio, lungo la strada statale Nuova Estense nel territorio di Vaciglio, piccola frazione del comune di Modena.

La 71enne, secondo quanto riporta la redazione del quotidiano Il Resto del Carlino, viaggiava alla guida della sua Fiat Panda lungo la statale quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada. L’utilitaria è poi terminata in un fossato, adiacente alla carreggiata, ribaltandosi.

Tempestivo l’intervento dell’equipe medica del 118, giunta sul posto a bordo di diversi mezzi di soccorso, e dei vigili del fuoco. Per la donna alla guida era ormai troppo tardi: lo staff sanitario ha constatato il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate nel sinistro.

Si sono recati sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge. Al vaglio la dinamica e le cause dell’incidente. Dai primi accertamenti, riporta Il Resto del Carlino, pare essersi trattata di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito lungo la statale.