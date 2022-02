La posa dell’ultima estasiante immagine di Rosalinda Celentano trasporta gli utenti “verso l’infinito e oltre…”

La pluripremiata attrice, visionaria pittrice nonché ex amatissima concorrente a “Ballando Con Le Stelle” nel 2020, Rosalinda Celentano, ha nuovamente folgorato gli utenti in rete pubblicando con uno scatto del tutto inaspettato.

L’appassionata di scultura e vincitrice del “Globo D’Oro” nei primi anni 2000, ha esordito nel mondo dello spettacolo sin da giovanissima, collaborando nel corso della sua prolifica e versatile carriera con importanti protagonisti della settima arte. Fra questi, sicuramente, si possono citare vicendevolmente: nel ’99, l’interpretazione per Giuseppe Bertolucci, con il dramma de “Il dolce rumore della vita”. Ed, a seguire, quella per Mel Gibson con l’indimenticabile pellicola de “La Passione Di Cristo”, realizzata soltanto cinque anni più tardi.

“Troppo…” Rosalinda Celentano si sdraia: la posa a braccia aperte svela l’indicibile – FOTO

Nella mattinata di oggi, 2 febbraio, la carismatica figlia d’arte ha desiderato condividere un nuovo e soggettivo contenuto sui social network. Vista, innanzitutto, la presenza di alcuna didascalia in seguito alla pubblicazione del suo ultimo scatto su Instagram, a colmare quel “ben voluto” spazio vuoto, tenteranno di provvedere i suoi fan in rete.

Rosalinda appare su uno sfondo evocativo, dal parterre in rigoroso total red. Ma, al contempo, con sguardo fiero ed amabilmente glaciale nel suo nuovo look. L’attrice si svela dunque al pubblico, e sin da subito, come una vera e propria visione.

“‘Troppo‘ bella questa fotografia“, sentirà infatti di intervenire a tal proposito uno dei primi utenti in rete. “O forse è la luce“, continuerà dubbioso. Ma: no. E’ decisamente lei. Il merito di tanta meraviglia sarà indiscutibilmente tutto suo, al di là della disposizione. “E’ Rosalinda.” Dopo le iniziali contrapposizioni dei giorni scorsi, a proposito della stretta somiglianza con Claudia Mori, un secondo utente vorrà sottolineare ancora una volta tale dettaglio. “Sembri tua mamma quando era giovane“.

“Verso l’infinito e oltre… Dai speranza, bellezza. Fai viaggiare lontano in un mondo immobile… Non so se ho reso l’idea“. Come sempre, a firmare lo scatto ornato da tanta filosofia, ed a distanza di qualche giorno dal suo ultimo capolavoro, sarà l’artista fotografico @gianmarcochieregato.