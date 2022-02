“Smettila subito”, Maria De Filippi alza la voce con l’ospite. La situazione diventa ingestibile

“C’è posta per te”, Maria De Filippi costretta ad intervenire e a bloccare l’ospite: la situazione diventa ingestibile per la conduttrice

Tra le storie più commoventi che ogni sabato animano lo studio di “C’è posta per te”, non mancano quelle che vedono come protagoniste persone anziane. In particolare, nella puntata di sabato 22 gennaio, il siparietto creato da Antonio e Pompea non ha potuto far a meno di impressionare gli affezionati telespettatori di Canale Cinque.

Dopo ben sessant’anni, i due si sono rivisti ed hanno ripercorso i momenti vissuti assieme. Antonio, che aveva mandato a chiamare Pompea, si è lasciato sopraffare dall’emozione ed è parso impossibilitato a continuare il dialogo. Maria De Filippi, di fronte alle lacrime dell’uomo, non è stata in grado di trattenersi e lo ha duramente apostrofato.

“C’è posta per te”, Maria De Filippi alza la voce con l’ospite. La situazione diventa ingestibile

Antonio e Pompea, che non si vedevano da oltre sessant’anni, sono stati i protagonisti della storia più bella dell’attuale edizione di “C’è posta per te”. L’uomo, che ha mandato a chiamare il grande amore della sua adolescenza, si era dovuto allontanare dalla donna a causa dei suoi stessi genitori: quest’ultimi, infatti, avevano impedito ad Antonio di frequentare Pompea.

A distanza di tempo, nulla è parso essere cambiato per i due, che si sono ritrovati nello studio di “C’è posta per te”. Antonio, durante il confronto con Pompea, ha palesato la propria emozione in svariati modi, arrivando addirittura a piangere di fronte al suo grande amore. Una scena che la De Filippi, letteralmente spiazzata, si è sentita in dovere di interrompere.

“Smettila di piangere Antonio, è una cosa bella…“, lo ha spronato la conduttrice, che avrebbe voluto vedere maggiore fermezza nell’uomo. “Lo so, ma io mi commuovo“, ha replicato l’ospite, i cui sentimenti per Pompea, nonostante il trascorrere degli anni, non sembravano affatto svaniti.

I due protagonisti di “C’è posta per te” hanno lasciato insieme lo studio con la promessa di sentirsi telefonicamente. Anche questa volta, Maria De Filippi è riuscita in un’impresa a dir poco encomiabile.