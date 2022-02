Roberta Morise ha postato una bellissima fotografia sul suo profilo di Instagram: si apre tutto, che spettacolo.

Roberta Morise ha abituato fin troppo bene il pubblico che la segue sui social network. La conduttrice, con la sua bellezza illimitata e con il suo fascino irresistibile, manda sempre in orbita i suoi seguaci mettendo sul web fotografie a dir poco sbalorditive. La 36enne sta vivendo un ottimo momento della sua carriera: la Rai ha infatti deciso di affiancarla a Flavio Insinna nella conduzione del celebre game show ‘L’Eredità’. Non è la prima volta per lei nel programma di Rai 1: nel 2006 entrò a far parte del cast diventando la “Professoressa”.

Roberta, in questo primo giorno di febbraio, ha regalato un’immagine alla sua platea destinata a far discutere. La classe 1986 abbaglia gli utenti con la sua sensualità e ha la brillante idea di aprire tutto, offrendo una visione da sogno. Ancora una volta, i followers restano estasiati dinnanzi ad un suo post.

Roberta Morise esagerata, si apre tutto: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Agustina Gandolfo non la smette più, lady Lautaro infiamma il web: “Così ci uccidi” – FOTO

“Si scaldano i motori”: questa la frase apparsa nella didascalia della fotografia apparsa poco fa sul profilo di Roberta Morise. La nativa di Crotone è motivata dalla sua nuova avventura e, stando a quanto si legge in descrizione, si trova negli studi Rai Nomentano (intitolati anche a Fabrizio Frizzi). Il primo piano è straordinario: un viso così bello è difficile da trovare. Le sue labbra carnose conquistano la scena con una facilità disarmante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Beyoncé mozzafiato, il completo per San Valentino in velluto rosso: seduce il mondo così – FOTO

La Morise ha la brillante idea di aprire tutto, sfoderano una scollatura da crepacuore. La visione è un qualcosa di paradisiaco e fa impazzire tutto il suo pubblico. “Bellissima come sempre”, “Sei lo spot più bello della nostra terra calabrese”, “Wow un incanto”: questi sono soltanto alcuni degli innumerevoli apprezzamenti apparsi tra i commenti.