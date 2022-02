“Ora tutti scopriranno chi è…” Georgina Rodriguez sotto attacco

Georgina Rodriguez, è stata nuovamente accusata dalla sua famiglia d’origine. Dopo le accuse da parte dello zio paterno Jesus Hernandez, arrivano altre dichiarazioni da parte della sorellastra Patricia

Il documentario di Georgina Rodriguez, ha riscontrato molto successo su Netflix; per la prima volta, l’amata modella, si è messa davvero a nudo, raccontando particolari eventi che hanno segnato la sua vita privata.

La modella Rodriguez, sembrerebbe aver avuto un passato molto difficile sin dalla tenera età. Nata e cresciuta a Jaca, la Rodriguez ha dovuto sopportare i dolori di molti tristi avvenimenti che hanno colpito la sua famiglia, a partire dall’arresto del padre, per traffico di cocaina, avvenuto quando lei aveva solamente cinque anni. Andando avanti, la giovane ha deciso di dedicarsi alla danza, diventando una ballerina ed ha poi iniziato a studiare inglese nella città di Londra. Tornata in Spagna, Georgina ha cominciato a lavorare come commessa in una boutique d’abbigliamento, ed è proprio li che è avvenuto l’incontro che ha cambiato per sempre la sua vita.

Un colpo di fulmine, quello avvenuto tra lei ed il calciatore di fama mondiale Cristiano Ronaldo. Da quell’incredibile incontro, la modella sembrerebbe aver cambiato diversi atteggiamenti, sopratutto nei confronti della sua famiglia paterna.

“Si è fatta sentire solo due volte…” Georgina Rodriguez accusata dalla sua sorellastra

Patricia Rodriguez, sorellastra paterna di Georgina Rodriguez, muove delle accuse molto pesanti nei confronti di sua sorella, dichiarando che da quando la giovane ha toccato la notorietà, ha stravolto completamente anche il suo modo di essere. Il lusso sfrenato che sta vivendo la celebrity, l’ha portata ad escludere qualsiasi tipo di rapporto con la famiglia Rodriguez.

In un’intervista al programma spagnolo Sábado Deluxe, Patricia ha rivelato alcuni dettagli della vita privata di Georgina: “Non vedo mia sorella Georgina da più di 10 anni, lei mostra molta solidarietà con i bambini che hanno bisogno, ma non con i suoi nipoti. Non ha voluto chiedere a Cristiano di firmare una maglia per mio figlio perchè non voleva disturbarlo mentre era in vacanza“. La sorellastra dell’affermata modella, prova davvero sconforto e delusione per tutto quello che ultimamente sta accadendo.

Tuttavia, la star Georgina, non ha avuto molto da dire a riguardo; in un post pubblicato su Instagram, lei stessa ha voluto semplicemente replicare così: “Voglio ringraziare la mia famiglia, grazie a mia madre e a mia sorella Ivana per avermi accompagnato nel cammino della vita, perché siamo sempre stati una piccola famiglia di 3 persone, ma questo ci ha reso più forti e inseparabili”.

La nota influencer, ha poi concluso con un grande ringraziamento nei confronti della propria madre, ringraziandola per tutti i valori che fino ad oggi è riuscita a trasmetterle.