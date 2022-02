Tina lascia il programma: “tolta la sua sedia”. Il motivo dietro alla decisione drastica

Tina Cipollari ha lasciato lo studio di “Uomini e Donne”: per l’amata opinionista, la situazione si era fatta insopportabile. Il motivo dietro alla decisione drastica vi stupirà

Ormai da anni, il pubblico che segue “Uomini e Donne” è abituato alle frequenti scenate di Tina Cipollari. L’opinionista, quando si rende conto di non riuscire a contenere la propria rabbia, non manca di abbandonare lo studio sotto gli occhi increduli dei telespettatori. Non di rado, a scatenare queste reazioni furiose sono proprio le dinamiche che avvengono nel programma, e davanti alle quali la Cipollari non può di certo soprassedere.

Durante la puntata odierna, Tina ha avuto i suoi consueti battibecchi con la dama Gemma Galgani, sua acerrima nemica ormai da molti anni. Quest’oggi, tuttavia, la situazione tra le donne si era fatta più tesa del previsto, al punto tale che una delle due è stata addirittura costretta ad abbandonare lo studio. Il motivo è assurdo ed è impossibile da credere…

Tina Cipollari lascia il programma: “tolta la sua sedia”. Il motivo dietro alla decisione drastica

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Smettila subito”, Maria De Filippi alza la voce con l’ospite. La situazione diventa ingestibile

Non sono mancati, come in ogni puntata di “Uomini e Donne”, gli accesi battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima, che ha tentato invano di guadagnare le attenzioni del cavaliere Franco, è stata immancabilmente derisa dalla nemica. “Ti butti addosso a tutti ma nessuno ti vuole!“, l’ha sbeffeggiata la Cipollari, per poi aizzare il pubblico contro di lei.

Questa volta, tuttavia, la torinese non è rimasta con le mani in mano. La dama, infatti, ha approfittato del momento del ballo per prendersi una rivincita personale nei confronti di Tina. Mentre quest’ultima era distratta, la Galgani le ha sottratto la seduta per poi andare a collocarla fuori dallo studio televisivo. La reazione di Tina, al termine del ballo, è stata a dir poco furiosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ora tutti scopriranno chi è…” Georgina Rodriguez sotto attacco

“È stata tolta la sedia…“, ha constatato Gianni Sperti, di fronte ad un’incredula Maria De Filippi. Tina, dopo aver ottenuto la confessione di Gemma, ha iniziato a minacciarla sotto gli occhi di tutti. “Se non vai a prendere la sedia e non la riporti dentro io rimango fuori!“, ha tuonato l’opinionista, nonostante la dama non sembrasse affatto intimidita dai suoi avvertimenti.

“Stattene pure fuori, cosa vuoi che me ne importi“, ha replicato la Galgani, più che felice di fare a meno della presenza della nemica. Di fronte all’ostinazione di Tina, che sembrava non avere alcuna intenzione di tornare in studio, Ida Platano si è assentata dalla registrazione per andare a recuperare la sedia, che ha in seguito riposizionato al consueto posto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Wow che incanto” Roberta Morise incontenibile, si apre tutto: spettacolo da capogiro – FOTO

La Cipollari, che non ha affatto digerito il comportamento di Gemma, ha continuato a vessarla per tutta la durata della puntata. “Non ti permettere mai più di fare una cosa del genere o te ne pentirai!“: questa la minaccia dell’opinionista, a cui la dama, a quanto è parso, non ha minimamente dato peso.