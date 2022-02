Ex tronista corteggia il super ospite di Sanremo: lui reagisce in maniera inaspettata

L’ex tronista Nilufar Addati ha espresso delle avances nei confronti del super ospite di Sanremo: analizziamo nei dettagli qual è stata la reazione di lui

Tra le troniste più amate di “Uomini e Donne” c’è senza dubbio la bellissima Nilufar Addati. La modella, che in passato commise delle scorrettezze nei confronti della redazione del programma, riuscì poi a riconquistare la fiducia di Maria De Filippi e della sua troupe. Ciò nonostante, la relazione con Giordano Mazzocchi, sua scelta nel dating show, non andò come i fan avrebbero sperato.

Negli anni, Nilufar ha raggiunto un seguito social pari ad oltre 1 milione di fan. La popolarità acquisita le ha addirittura permesso di presenziare alla prima del Festival di Sanremo dalla posizione privilegiata della platea. Colpita da uno dei super ospiti della gara, la Addati non ha mancato di fare delle avances a dir poco esplicite. La reazione di lui è inaspettata!

Nilufar Addati corteggia il super ospite di Sanremo: lui reagisce in maniera inaspettata

Tra gli spettatori che hanno assistito alla prima del Festival di Sanremo c’era anche la splendida Nilufar Addati. La modella, lanciata da “Uomini e Donne”, è divenuta un’influencer di grande successo, nonché uno dei volti più richiesti nell’ambito della moda. Nonostante l’oggettiva bellezza della classe 1998, l’ex tronista non ha ancora trovato l’uomo adatto a sé.

Durante la diretta del Festival, tuttavia, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. Nilufar, come comunicato ai followers tramite le stories, è rimasta a dir poco colpita dal super ospite della puntata. Stiamo parlando di Matteo Berrettini, unico tennista italiano ad aver guadagnato l’accesso alla finale del torneo di Wimbledon. L’influencer, tramite i propri canali social, non ha mancato di esprimere i propri apprezzamenti all’ospite di Sanremo.

“Volevo fare una storia taggando Mr Tennista, ma ho evitato” – ha esordito Nilufar, per poi sbilanciarsi ulteriormente – “Ci tenevo a farvi sapere che l’avrei taggato“. Parole, quelle della modella, che possono essere interpretate in un unico modo: Berrettini ha decisamente colpito la splendida Nilufar. Ma come ha reagito il tennista di fronte alle avances dell’influencer?

Ovviamente, essendo fidanzatissimo con la collega Ajla Tomljanovic, Berrettini non ha affatto dato peso alle lusinghe della modella. Con grande dispiacere da parte dei fan della Addati, questa infatuazione non potrà avere alcun seguito.