Ambra Angiolini. La presentatrice televisiva e acclamata attrice riparte da se stessa dopo le difficili vicende accadute nella sua vita privata. Tanti progetti in ballo per la gioia dei suoi fan

Il prezzo da pagare per un personaggio celebre del calibro di Ambra Angiolini è quello di veder compromessa parte della propria vita privata. La presentatrice televisiva e talentuosa attrice è stato oggetto di chiacchiere e pettegolezzi. La causa è la fine della sua relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Per questo motivo, come ricordiamo, è stata raggiunta dalle telecamere di “Striscia la Notizia” per la consegna del famigerato premio Tapiro d’oro, quasi come a voler prendersi gioco di una situazione così delicata. A far la voce grossa e a difendere la Angiolini è stata la figlia minorenne, Jolanda Renga che, sui social ha tuonato contro una mentalità sessista e poco attenta agli altrui sentimenti.

Ambra Angiolini: una ne pensa, cento ne fa. Dove ritroveremo la celebre interprete

In una recente intervista rilasciata al Messaggero, Ambra Angiolini non ha risposto a una domanda diretta su Massimiliano Allegri: “Non voglio toccare quell’argomento, preferisco far parlare il mio lavoro”.

Proprio la sua carriera al momento è carica di prestigiose novità e ancora una volta si conferma un’artista stacanovista e poliedrica nei suoi mille talenti.

Ha partecipato come super ospite alla puntata finale di “Drag Race Italia”. É stata recentemente protagonista del film “Per tutta la vita” di Paolo Costella con un cast stellare che annovera tra gli altri anche Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e Fabio Volo. In uscita nel 2022 la pellicola “La notte più lunga dell’anno” di Simone Alenadri con Massimo Popolizio e Alessandro Haber.

Sicuramente l’appuntamento più atteso è quello del 13 Aprile in cui finalmente potremo vedere su Disney+ la serie tv tratta dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti”.

I fan più affezionati potranno trovare ogni giorno la “loro” Ambra Angiolini, frizzante e preparatissima, in diretta su Radio Capital con la terza parte della trasmissione “Le Mattine” (dopo Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi).

Proprio a questo impegno radiofonico, dedica l’ultimo post rilasciato sul suo profilo Instagram ufficiale, insieme ai colleghi Stefania Saccinto e Maurino Belgeri. In un carosello di due foto giocano con l’obiettivo, indossando una felpa dalla scritta che non passa inosservata, “Non è la Raider”, che richiama ironicamente agli esordi televisivi della Angiolini nel programma Mediaset “Non è la Rai”.

“Sei sempre la numero uno” – i fan acclamano con entusiasmo attraverso i commenti lasciati sul web.