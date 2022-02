Sanremo 2022, Checco Zalone ci va giù pesante: “Manca quella scema!”, gelo all’Ariston

Il comico da record ha coinvolto tutta la platea dell’Ariston con i suoi sketch da vero mattatore. In assenza di Fiorello è lui lo showman di questo Festival.

Luca Medici, in arte Checco Zalone, è salito sul palco dell’Ariston per la prima volta nella seconda serata della kermesse canora.

Solo Amadeus è riuscito a convincerlo, prima di lui sono stati tanti i direttori artistici che l’hanno corteggiato ma senza convincerlo.

Il comico pugliese è stato uno degli ospiti più attesi della serata e non ha assolutamente deluso le aspettative con una parodia studiata appositamente.

Oltre al monologo un nuovo brano è stato scritto per l’occasione, ovviamente in chiave ironica.

Ma cos’è che ha sorpreso tutti gli spettatori del Festival? Vi raccontiamo che cosa ha fatto sul palco dell’Ariston!

Checco Zalone irrompe sul palco dell’Ariston

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Checco Zalone super ospite a Sanremo: tutto ciò che c’è da sapere sul comico

Tra battute e gag ha coinvolto tutti gli spettatori. Non è sceso dalla classica scalinata ma si è fatto trovare in platea.

“Brave le conduttrici che ti ha imposto Giovanna, peccato che manca quella scema!”, ha esordito una volta raggiunto il palco dell’Ariston.

Si riferiva al fatto che, tutte le donne che affiancano Amadeus in queste cinque serate, hanno un certo spessore. Ma poi rincara la dose: “Ho sete! Vedi se c’era la scema me l’avrebbe già portata l’acqua”.

Poi ha toccato diversi temi sensibili, dall’omosessualità alla disuguaglianza tra nord e sud e l’ha fatto con la solita verve che lo contraddistingue.

Infine ha intonato un brano ironico sui calabresi con Amadeus che l’ha accompagnato con un leggio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Giorgia Soleri, chi è davvero la fidanzata di Damiano David dei Maneskin: una vita fatta di luci e ombre

La seconda battuta che ha gelato lo studio era in riferimento alla regina della prima serata: “Bella l’idea di invitare Ornella Muti doppiata da Maria De Filippi”, insomma il solito sarcasmo di Checco Zalone non è mancato ma in alcuni momenti è stato fin troppo pungente. Si aspettano critiche.