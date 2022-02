Stasera andrà in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo. Oltre ai cantanti in gara, ci saranno anche tantissimi grandi ospiti nel Teatro Ariston

Siamo tutti pronti alla seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo i dodici big che si sono esibiti la scorsa sera, oggi invece si esibirà l’altra metà dei cantanti in gara. Anche in questa occasione ci saranno diversi super ospiti: ieri sera abbiamo visto Raoul Bova e tanti altri. Tutti non vedono l’ora di scoprire chi salirà sul palco per la seconda serata del Festival.

Non si sa invece se ci sarà Fiorello. Durante la conferenza stampa, ha annunciato in una telefonata che questa sera seguirà il Festival da casa, ma quando si tratta di lui tutto può succedere. Di certo sappiamo che si esibiranno 12 dei cantanti in gara e che ci saranno tantissimi ospiti importanti. Dopo il successo dei Maneskin di ieri sera, oggi invece salirà sul palco del Teatro Ariston Checco Zalone.

Checco Zalone super ospite al Festival di Sanremo: tutto ciò che c’è da sapere

È tutto pronto per il debutto di Checco Zalone di questa sera. Per lui sarà la prima volta nella sua carriera, il comico barese salirà sul palco del Teatro più ambito dai cantanti italiani. Dagospia ha annunciato che la performance del comico barese sarà composta da un monologo e, successivamente, dall’annuncio di una nuova canzone.

Dopo i tanti no degli scorsi anni, Zalone ha ceduto al desiderio di Amadeus di averlo come ospiti. Si vocifera che il brano in questione dovrebbe occuparsi di pandemia.

Luca Medici, in arte Checco Zalone, è uno degli attori comici più amati della nostra generazione. I suoi film hanno riscosso sempre un grandissimo successo e c’è una grande attesa per il suo arrivo a Sanremo, per la prima volta nella sua lunghissima carriera.

A parte lui, verranno anche le protagoniste de L’Amica Geniale a presentare la terza stagione della fiction. Insomma, sarà una seconda serata ricca di eventi.