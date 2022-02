Anna Tatangelo, la confessione arriva all’improvviso e travolge il pubblico: “lo porto nel cuore” – VIDEO

Anna Tatangelo, la confessione arriva all’improvviso e travolge il pubblico: la cantante si è aperta in merito ad una questione piuttosto intima

Il percorso artistico della cantante è iniziato proprio grazie alla kermesse canora attualmente in onda su Rai 1. Nel 2002, infatti, una Anna Tatangelo a malapena 15enne vinse la categoria di “Sanremo Giovani” con il singolo “Doppiamente fragili“, che, tra le altre cose, catturò addirittura l’attenzione di un artista come Gigi D’Alessio – in seguito divenuto suo compagno -.

Il cantautore, colpito dalla voce della Tatangelo, si ricordò di lei quando, nel 2002, dovette scegliere una partner con cui interpretare il duetto “Un nuovo bacio“. A distanza di vent’anni, Anna è cresciuta sia da un punto di vista professionale che sentimentale. Eppure, come ammesso nel recente post di Instagram, alcune cose non sono affatto cambiate nel cuore della cantante…

Anna Tatangelo, la confessione arriva all’improvviso e travolge tutti: “lo porto nel cuore” – VIDEO

“Ieri è iniziato il Festival di Sanremo! È sempre bellissimo seguirlo anche da spettatrice“, ha esordito Anna Tatangelo nella didascalia del suo ultimo post. La cantante, che vanta di ben otto partecipazioni alla kermesse canora, vinse la categoria di “Sanremo Giovani” nel lontano 2002, affermandosi come una promettente artista del panorama musicale.

Negli anni, la Tatangelo è tornata ripetutamente a calcare il palcoscenico che la rese famosa, portando ogni volta una versione inedita ed accattivante di sé. “Il primo arrivò esattamente 20 anni fa” – ha spiegato la cantante, che all’epoca del debutto aveva solamente 15 anni – “Gli altri li porto tutti nel cuore“.

Le esperienze sul palco dell’Ariston hanno permesso alla Tatangelo di crescere a livello professionale, nonché di acquisire sempre più consapevolezza delle proprie capacità. Il pubblico, che ricorda ancora la sua prima esibizione sulle note di “Doppiamente fragili“, non ha potuto far a meno di elogiarla.

“Ho amato ogni tuo Sanremo“, ha confessato un utente, toccato dal commovente messaggio di Anna. “Come è cresciuta la tua voce“, ha osservato un altro fan sotto alla bacheca del post, già tempestato di “cuoricini”.