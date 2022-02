Massimo Ranieri, la confessione ad Alberto Matano è carica di dolore: “la trattava come…”. C’entra Monica Vitti

La morte di Monica Vitti ha paralizzato il mondo dello spettacolo: la confessione di Massimo Ranieri ad Alberto Matano è davvero da brividi

La giornata di oggi è contrassegnata dalla notizia della morte di Monica Vitti. L’icona del cinema italiano, che si era ritirata dalle scene televisive nel 2001, si è spenta all’età di 90 anni, circondata dall’amore della sua famiglia e, in particolare, da quello del marito Roberto Russo. L’annuncio della scomparsa dell’attrice è arrivato via Twitter tramite Walter Veltroni: “Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più“.

Moltissime le trasmissioni che, durante queste ultime ore, stanno rendendo omaggio alla comica che affiancò Alberto Sordi in molteplici produzioni cinematografiche. Massimo Ranieri, ospite in collegamento a “La vita in diretta”, non ha potuto far a meno di manifestare apertamente il proprio dolore.

Interrogato da Alberto Matano, il cantante ha anche risposto ad alcune domande relative al rapporto tra la Vitti ed il marito Roberto Russo. Le risposte di Ranieri, cariche di strazio, hanno paralizzato il conduttore di Rai 1.

Massimo Ranieri, la confessione su Monica Vitti è carica di dolore: “la trattava come…”

Alberto Matano, nel ripercorrere la lunga carriera di Monica Vitti, ha voluto accanto a sé due persone estremamente care all’attrice scomparsa: stiamo parlando di Mara Venier e Massimo Ranieri. Entrambi, in collegamento via web con la trasmissione di Rai 1, hanno espresso tutto il loro dolore di fronte a questo lutto improvviso, che ha lasciato l’intera comunità dello spettacolo sotto choc.

Il cantante, attualmente in gara a Sanremo, si è soffermato sul rapporto tra la Vitti ed il marito Roberto Russo, che è stato al suo fianco a partire dagli anni Ottanta. “Per quel poco che li ho frequentati, lui era adorabile” – ha spiegato l’artista, riuscendo a stento a contenere le proprie emozioni – “La trattava come una sorella, avevano un rapporto meraviglioso“.

Parole, quelle di Massimo Ranieri, che Mara Venier non ha potuto far altro che confermare. La conduttrice, che in passato ha presentato “Domenica In” proprio insieme all’attrice, ha ricordato con profonda commozione quei momenti. “Fu Monica a volermi al suo fianco” – ha spiegato la Venier – “È sempre stata amica e solidale nei confronti delle donne“.

Sia il cantante che la conduttrice hanno descritto la Vitti come una vera e propria “caciarona“. L’attrice, a detta degli ospiti di Matano, amava festeggiare in compagnia e circondarsi delle persone a lei più care. Prima di chiudere la parentesi sulla Vitti, la Venier ha voluto indirizzare un toccante messaggio al marito.

“Voglio mandare un forte abbraccio a Roberto“, ha chiosato Mara, con la voce rotta dal pianto. Monica, vera e propria icona cinematografica, rimarrà un ricordo indelebile per la presentatrice di Rai 1.