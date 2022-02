La regina delle influencer Chiara Ferragni ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto in costume, scattata sull’Alpe di Siusi.

La meravigliosa designer italiana ha condiviso una nuova foto sul suo seguitissimo profilo Instagram, per pubblicizzare un costume del suo brand.

L’immagine è stata scattata in una località turistica sull’Alpe di Siusi: l’intera community si sta domandando com’è riuscita a posare in costume anche in mezzo alla neve.

Lo scatto, però, sembra essere più che reale: dall’indumento aderente, infatti, fuoriescono delle protuberanze tipiche di un corpo femminile che soffre il freddo: gli zoom si sono sprecati!

Non c’è dubbio: Chiara Ferragni sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Siete curiosi di vedere il post che ormai è finito sulla bocca di tutti? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Chiara Ferragni brilla in rosa: Fedez è un uomo fortunato! – FOTO

La magnifica imprenditrice digitale italiana ha dato il meglio di sé con questo post da urlo: resisterle è impossibile!

Nell’immagine Chiara viene immortalata a tre quarti, mentre sorride e guarda l’obbiettivo della fotocamera: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Il costumino della Ferragni è tutto rosa: un colore che le sta da dio…

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Così si sciolgono tutti i ghiacciai“; “Coraggiosa e bella”; “Questo rosa e questo bianco ti donano” oppure “Si vede che avevi freddo”.

Oltre a questi, spiccano anche svariati commenti scritti da personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ad esempio: sua sorella Francesca Ferragni, Ginevra Lambruschi, Veronica Ferraro, Giorgia Crivello, Filippo Fiora e tanti altri…

Una cosa è certa: la splendida fashion blogger Chiara Ferragni sa sempre come non passare mai inosservata!