Scivola in un dirupo mentre cerca il cane smarrito: uomo perde la vita

Una brutta caduta in un dirupo mentre cercava il suo cane che si era allontanato. È morto così un uomo di 82 anni nel pomeriggio di ieri a Santa Marinella (Roma). L’anziano è stato trovato senza vita nel burrone, a poca distanza dalla sua abitazione, in località Rimessa della Guardiola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto far altro che appurarne il decesso, ed i carabinieri. Constatata la tragedia, è stata disposta la restituzione della salma ai familiari per le esequie.

La vittima, secondo quanto riporta la redazione locale de Il Corriere della Città, era uscita di casa poco prima per cercare il suo cagnolino che si era smarrito. Durante le ricerche, però, è scivolato in un burrone, nei pressi della sua abitazione. Dopo le segnalazioni, sul luogo del drammatico episodio è arrivata un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. Per l’82enne, però, non c’è stato nulla da fare, i soccorsi hanno potuto solo dichiararne il decesso: troppo gravi i traumi riportati nella caduta.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno ricostruito i fatti. Sul corpo, scrive Il Corriere della Città, non sono stati trovati segni di violenza o che potessero far ipotizzare l’eventuale coinvolgimento di terzi. Si ipotizza che l’uomo sia scivolato mentre cercava il suo cane probabilmente a causa della brina formatasi in terra.

Constatato quanto accaduto, l’autorità giudiziaria ha già dato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari dell’82enne per celebrare i funerali.