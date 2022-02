Rosalinda Cannavò, conosciuta anche con lo pseudonimo di Adua Del Vesco, ha postato di nuovo: nella foto, però, non è sola… chi c’è con lei?

La bellissima modella italiana ha pubblicato un post a dir poco pazzesco: si tratta di una foto scattata insieme alla sua dolce metà Andrea Zenga.

I due innamorati vengono immortalati mentre si abbracciano, sorridono e guardano l’obbiettivo della fotocamera: entrambi posano vestiti in total black.

Per commentare il loro look in modo ironico, la bella influencer ha riportato la didascalia seguente: “Giuriamo di avere anche vestiti colorati nell’armadio“.

Una cosa è certa: il loro scatto ha fatto emozionare tutta Italia.

Siete pronti a vedere la foto che ha sciolto il cuore degli utenti? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la coppia più bella dell’anno. Un fan scrive: “La complicità, la serenità…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

La favolosa fashion blogger italiana ha sorpreso tutti con questo post da urlo: la loro bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nell’immagine Rosalinda indossa un abito tempestato di pizzo, merletti e trasparenze: tra i suoi seguaci è partita la gara a chi zoomma di più!

Il post è esploso di mi piace e commenti, tra i quali spicca quello di un noto personaggio del mondo dello spettacolo e del cinema… si tratta della talentuosa attrice Giada De Blanck, che ha commentato lo scatto scrivendo: “Che belli!”.

Ecco, invece, alcuni esempi di commenti scritti dai fan: “La bellezza, la complicità, la serenità…“; “I vostri occhi e i vostri sorrisi trasmettono tanta luce e colore!”; “Siete atomici” oppure “Siete veramente spettacolari”.

La popolarità di Adua Del Vesco cresce ogni giorno sempre di più: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 626.000 followers.