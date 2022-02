Sanremo 2022, “Tu puoi solo lavare le scale”, Lorena Cesarini scoppia a piangere sul palco dell’Ariston: i motivi

Sanremo 2022, Lorena Cesarini è la co-conduttrice di Amadeus per la seconda serata del Festival di Sanremo. Il suo arrivo all’Ariston crea delle polemiche

Lorena Cesarini si è presentata questa sera al Festival di Sanremo come co-conduttrice di Amadeus per il secondo giorno dell’amatissima competizione musicale. Con un vestito chiaro e un sorriso dolcissimo, si è presentata al Teatro Ariston facendo emozionare il pubblico in sala e anche lo stesso conduttore che l’ha guardata con le lacrime agli occhi.

Lorena, attrice di 34 anni diventata nota grazie alla serie televisiva Suburra, ha raccontato un po’ della sua vita. Nata in Italia, è cresciuta in questo Paese e ha vissuto una infanzia abbastanza tranquilla, e non ha mai subito un razzismo particolare a causa delle sue origini: suo padre, infatti, scomparso quando era solo una bambina, era senegalese.

Lorena Cesarini in lacrime al Festival di Sanremo: “Mi hanno scritto delle cose orribili”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Beyoncé mozzafiato, il completo per San Valentino in velluto rosso: seduce il mondo così – FOTO

“Sono cresciuta in questo Paese, ho fatto la scuola, l’università, ho lavorato. Il colore della mia pelle non è mai stato un problema, nessuno ci ha mai tenuto a farmi presente che fossi meno italiana degli altri, fino a che Amadeus non ha annunciato il mio nome al TG1″ ha dichiarato Lorena dopo il discorso della sua presentazione. “Torna a lavare le scale“, “ti hanno chiamata solo perché sei nera”, e così via. Queste cose all’inizio mi hanno fatto male” ha continuato tra le lacrime.

Il suo discorso ha emozionato molto sia il pubblico Amadeus, che l’ha scelta con affetto e che, un po’, si è sentito in colpa per tutti gli insulti che ha ricevuto l’attrice dopo l’annuncio. Però se tornasse indietro lo rifarebbe certamente, perché nel 2022 è inconcepibile avere a che fare ancora con il razzismo e con questo tipo di discriminazioni.