Lei è tra le protagoniste indiscusse di “Uomini e Donne”: Ida Platano ed il suo passato. Ecco cosa sappiamo sul suo primo amore

Chi è un grande appassionato di “Uomini e Donne” la conosce molto bene. Lei è una delle dame più amate e odiate del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Parliamo di Ida Platano, una delle protagoniste più longeve e discusse del Trono Over. Ad oggi, infatti, Ida non ha ancora trovato la sua anima gemella nonostante gli uomini che si sono “proposti” a lei siano moltissimi senza però, alla fine, stringere nulla di fatto.

Tra le storie più seguite e chiacchierate quella che la tronista ha intrapreso con Riccardo Guarnieri, uomo con cui ha vissuto un’intenso amore ed insieme al quale stava pensando anche ad un secondo matrimonio, poi la fine.

Ma sapete che non c’è solo lui nella vita dalla Platano? Proprio lei, infatti, ha avuto un altro uomo molto importante nella sua vita, il suo ex marito. Vi diciamo di chi si tratta.

“Uomini e Donne”, tutto sul passato di Ida Platano

Ida Platano oggi è amatissima dal pubblico di Canale 5 e dei social. Su Instagram vanta 545 mila follower ed i suoi fan non aspettano altro che vederla sul piccolo schermo e sul web con nuovi contenuti. Non tutti però conoscono il passato della tronista di “Uomini e Donne”.

La Platano, infatti, è arrivata nel dating show di Maria De Filippi dopo la fine del suo matrimonio, intenzionata a ricominciare e a trovare l’uomo della sua vita. Questi i suoi progetti che purtroppo, per la dama, non si sono ancora realizzati, a parte alcune frequentazioni che non hanno portato a nulla di concreto.

Prima di approdare in tv, Ida ha vissuto un grande amore e ha sposato, a soli 18 anni, l’uomo che poi è diventato padre di suo figlio Samuele che dopo la separazione la tronista ha cresciuto da sola.

Su questo uomo non si sa praticamente nulla, se non che è rimasto al fianco della Platano per ben 10 anni. Lei era molto innamorata e per stargli vicino ha lasciato la Sicilia trasferendosi al Nord.