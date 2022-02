Precipita da una finestra all’ottavo piano: perde la vita bambino di soli due anni

Stamane un bambino di soli due anni ha perso la vita precipitando dalla finestra di un appartamento all’ottavo piano nella periferia di Torino.

Choc questa mattina, giovedì 3 febbraio, a Torino. Un bambino di soli 2 anni di origine straniera ha perso la vita dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo, sito in via Pacini, nel quartiere Barriera di Milano.

Non si conoscono ancora i dettagli della tragedia, ma pare, secondo quanto riportano alcune testate locali ed i colleghi della redazione de Il Giorno, che il piccolo si trovasse in casa dei nonni quando, per cause ancora da determinare, sarebbe caduto nel vuoto da una finestra. Un volo di diversi metri, poi lo schianto al suolo che non gli ha lasciato scampo.

Quando sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, per il bimbo non c’era più nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne solo il decesso.

Oltre al 118, presso il condominio sono arrivati i carabinieri del capoluogo piemontese che hanno provveduto agli accertamenti del caso ed ora stanno indagando per ricostruire nel dettaglio le fasi della tragedia. Da quanto appurato sino ad ora, scrivono i colleghi de Il Giorno, si sarebbe trattato di un terribile incidente. L’area che circonda il palazzo è stata delimitata e presidiata dai militari dell’Arma.