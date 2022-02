Vanessa Incontrada, “Vi presento un’amica in gamba”: l’annuncio a sorpresa – FOTO

Vanessa Incontrada su Instagram fa un annuncio a tutti i suoi fan: ecco chi sta per presentarci l’attrice spagnola

Dalla Spagna, è venuta in Italia per dare una svolta alla sua carriera, e ci è riuscita, diventando uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo. Vanessa Incontrada è ormai da tempo una celebrità apprezzata in tutto e per tutto.

La 43enne di origini iberiche, naturalizzata italiana, ha iniziato a muovere i primi passi come modella. Diventando poi showgirl di spessore, attrice e conduttrice televisiva. Nel corso degli anni, la sua evoluzione in un personaggio a tutto tondo è diventata sempre più palpabile.

Vanessa è molto apprezzata anche il suo fascino e la sua semplicità, anche se non sempre ha raccolto consensi. Non sono mancati diversi commenti sgradevoli sul suo aspetto fisico, che si è modificato nel corso del tempo. Dopo una iniziale sofferenza, Vanessa ha iniziato a farsi scivolare addosso le critiche e a rispondere a tono.

La maggioranza di coloro che la seguono, comunque, sono tutti dalla sua parte. Vanessa su Instagram vanta quasi due milioni e mezzo di followers, che oggi ricevono un annuncio speciale.

Vanessa Incontrada, il grande ritorno in tv ormai in vista: “Siete curiosi di conoscerla?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Benedetta Parodi ci porta nella sua cucina: “Assolutamente da provare e…”

Dopo l’esperienza a ‘Striscia la Notizia‘ insieme ad Alessandro Siani, infatti, la Incontrada sta per tornare nuovamente in tv. Come, ce lo spiega lei stessa, con un post su Instagram in cui accenna a una sua ‘amica’ da presentarci.

Ama gli animali, il suo cavallo Sansone e la sua cagnolina Alice su tutti, ed è “un’amica” in gamba che sto per presentarvi. Curiosi?

Da venerdì 11 febbraio, in prima serata, su Canale 5, Vanessa infatti impersonerà Fosca Innocenti, nella nuova fiction Mediaset. La serie sarà composta di quattro puntate e tratterà della figura di un vicequestore nella campagna toscana, dal profilo piuttosto particolare e alla guida di una squadra quasi tutta al femminile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Monica Vitti, le sue ultime parole prima del lutto più atroce

Cresce la curiosità per gli ammiratori, che non vedono l’ora di scoprire in quali avventure si cimenterà la bellissima e bravissima Vanessa.