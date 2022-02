Sanremo 2022, Arisa nella bufera: “E’ davvero di poco gusto…”

Arisa, ospite nella seconda puntata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, ha scatenato moltissime polemiche

Sul palco dell’Ariston, sale Arisa con un look davvero stravagante, destando molte critiche da parte del pubblico. L’outfit in questione, riguarderebbe un vestito nero indossato dalla cantante; per molti, è come se la donna avesse indossato l’abito in maniera sbagliata.

Sulla piattaforma Twitter, molte le accuse nei confronti dell’artista; oltre all’abito poco consono, anche la sua ironia pare non sia stata molto gradita dagli spettatori. La famosa cantante, nota per la sua immensa bravura ma anche per il suo spiccato senso dell’umorismo, questa volta è stata poco compresa da tutti gli spettatori del Festival.

Ieri sera, Arisa ha interpretato il brano Fino all’alba, una delle due proposte realizzate per l’inno di Milano Cortina 2026. Insieme a lei, la cantante Malika Ayane, la quale ha interpretato la seconda proposta, si tratta del brano Un po’ più in là.

Arisa sotto il mirino delle accuse: “Ma cosa stiamo guardando?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Sui social, molti spettatori si scatenano: “Ma solo io ho avuto l’impressione che non abbia indossato correttamente il vestito?”; “Ma cosa stiamo guardando, è vestita al contrario?”; “Ma perché ha un corpetto attaccato al vestito?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Fai le magie con quella bacchetta”. Francesca Michielin dirige Emma Marrone a Sanremo 2022: tra di loro un’altra donna

Tra i commenti emergono altre offese, riguardanti una battuta della donna, si tratterebbe di una frase pronunciata da Arisa “Spaghetti di liso”, volta ad ironizzare sulla pronuncia orientale: “Arisa te prego, gli spaghetti di liso no, scendi da sto palco”; “E’ davvero di poco gusto”; “Ma seriamente?”; “Fa spaghetti di riso con la vocina che imita i cinesi”.

Seppur poco compresa da molti, la cantante ha ricevuto anche svariati apprezzamenti per il look di ieri sera, guadagnando anche dei pareri positivi dai suoi sostenitori. Su Twitter, possiamo trovare diversi complimenti volti a mettere in risalto la sua bellezza e quella del suo abito: “Scusate, ma la bellezza di Arisa con questo look?.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sanremo 2022, la classifica provvisoria generale del Festival: pubblico spiazzato

Un personaggio televisivo molto discusso, Arisa non smette mai di stupire e di far parlare di sé.