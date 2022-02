Un edicolante di 64 anni è morto stamane a Roma dopo aver rincorso un ladro che aveva provato a rapinare il suo chiosco dei giornali. Sul posto i soccorsi e la polizia.

Aveva rincorso un ladro che poco prima aveva provato a derubare la sua edicola, ma ha accusato un malore e si è accasciato. È morto così un edicolante di 64 anni questa mattina a Roma.

Alcuni passanti, notando quanto accaduto, hanno chiamato il numero unico per le emergenze, ma quando sul posto è arrivata l’ambulanza per la vittima era ormai troppo tardi. La polizia, che si occupa del caso, ha già dato il via alla caccia del malvivente, datosi alla fuga.

Roma, tentata rapina ad un chiosco: edicolante rincorre il ladro ma si accascia e muore

Un edicolante di 64 anni è morto questa mattina, giovedì 3 febbraio, dopo essere stato colpito da un malore. È accaduto intorno alle 8 in via Portuense a Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia in un appartamento: poliziotto trovato morto, accanto la madre in gravi condizioni

L’uomo, scrive la stampa locale e la redazione di Leggo, stava sistemando i giornali nel suo chiosco quando un malvivente si sarebbe avvicinato minacciandolo e tentando di rubare i soldi presenti in cassa. A quel punto, l’edicolante avrebbe reagito sventando il furto ed il ladro sarebbe scappato rincorso proprio dal 64enne. Non riuscendo a raggiungerlo, l’uomo è tornato alla sua edicola, ma qui si è sentito male ed è crollato al suolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gravissimo incidente nella notte: morta una ragazza di 17 anni, feriti gli amici

Alcuni passanti che hanno assistito all’accaduto hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 che ha trovato il 64enne riverso esanime all’interno del chiosco ed ha tentato invano di rianimarlo. Alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto probabilmente a causa di un infarto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia della Capitale che indagano sul caso e stanno dando la caccia al malvivente fuggito dopo il tentativo di rapina, scrivono i colleghi della redazione di Leggo, senza il bottino.