La dedica d’amore senza limiti dello showman Rosario Fiorello alla moglie Susanna lascia interdetto il vasto pubblico della penisola.

Tornato in grande stile sul palco dell’Ariston, dopo la passata annualità vissuta a pieno regime al fianco del conduttore Amadeus, ed a pochi minuti dall’inizio dello show, Rosario Fiorello ha sin da subito desiderato donare al pubblico, presente nel Teatro quanto in diretta da casa, una ventata di leggerezza e buon umore.

Dopo aver dunque smentito definitivamente al meglio i dubbi sulla sua presenza alla settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo“, ed in seguito alla sua dinamica entrata in scena alla “Matrix”, con tanto di termometro alla mano, Rosario ha poi voluto spogliarsi sul finale delle sue vesti di cabarettista. Per dilungarsi in una spassionata, quanto inattesa, dedica. Sentitamente rivolta alla sua compagna di vita da oltre vent’anni, Susanna Biondo.

Fiorello a cuore aperto, il pensiero va alla moglie Susanna: “Devo dirle grazie”

“Non capisco chi parla del matrimonio come del patibolo“, afferma con sicurezza il celebre attore e showman di origini siciliane. “Sembra che uno stia sempre chiuso in casa con le pantofole“. Ma Fiorello a questa definizione, ancora del tutto legata ai canoni della società patriarcale, sembra non volersi adeguare. Preferendo allora immolarsi verso una dichiarazione d’amore più degna di un fiorente, si spera, 2022.

“E invece no“, sentirà dunque di aggiungere con maggior rigore il conduttore. E con stavolta microfono acceso alla mano. “Il matrimonio va rivalutato“, ribadisce più avanti. “E’ uno stimolo a impegnarsi di più“. Non ad adagiarsi. Ma non solo. “E’ bello” anche: “tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che ti aspetta“.

“Se ho imparato a bilanciare la mia vita, distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità“, concluderà più tardi Fiorello ed in straordinaria bellezza sul finale: “devo dire grazie solo a Susanna“.

Rosario e Susanna sono una coppia affiatata dal lontano ’96. Mentre, la loro unanime decisione di sorvolare a nozze è arrivata poco più tardi. Nei primissimi anni duemila.

A soli tre anni di distanza dal loro matrimonio arriverà infine un ulteriore sodalizio della loro vita insieme. La nascita della loro primogenita, Olivia, nel 2006.