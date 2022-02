“Uomini e Donne”, la scelta ha deluso le aspettative di tutti: “Non ci avete emozionato”

“Uomini e Donne”, la scelta ha deluso le aspettative di tutti i membri del parterre: “Non ci avete emozionato”. La replica al veleno della coppia

Il ritorno di Isabella e Fabio nello studio di “Uomini e Donne” non ha mancato di scatenare polemiche. La coppia, che ha lasciato il programma poco più di un mese fa, era stata salutata in maniera tiepida dai membri del parterre. Complice il carattere austero e rigido della dama, che proprio a causa delle sue sentenze si era guadagnata le antipatie di molte compagne d’avventura.

Isabella e Fabio, di ritorno da una rilassante vacanza alle Maldive, hanno dichiarato di essere felicissimi e di non rimpiangere affatto il periodo passato all’interno dello studio. La Ricci, approfittando dell’ospitata nel programma, ha anche deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della sua acerrima nemica: Gemma Galgani.

Le due, nonostante gli attriti sembrassero ormai superati, non hanno mancato di punzecchiarsi durante tutta la registrazione. Ad un certo punto, anche un’altra dama è intervenuta a supporto di Gemma: quello che è emerso è parso indiscutibilmente ingeneroso nei riguardi di Fabio ed Isabella.

“Uomini e Donne”, Isabella e Fabio sotto attacco: “Non ci avete emozionato”

Fabio e Isabella, a pochi minuti dal loro rientro in studio, non hanno mancato di scatenare polemiche. La Ricci, dopo aver confermato la sintonia con il fidanzato, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nello specifico, l’ex dama ha affermato di non aver gradito il comportamento tenuto da Gemma Galgani nel giorno della loro scelta. La torinese, che è solita commuoversi di fronte alle nascenti storie d’amore, non versò alcuna lacrima per loro.

La Galgani, punta sul vivo, non ha mancato di replicare con toni più che accesi. “Non riesco a fingere, e all’epoca la vostra scelta non mi aveva emozionata” – ha ammesso la torinese, che ha poi tenuto a specificare – “Ora ti vedo sotto una luce diversa. Sei radiosa, splendente, e quindi sono molto contenta per voi“.

Isabella, non del tutto soddisfatta dalle parole della rivale, ha continuato a far valere il proprio pensiero. Secondo l’ex dama, Gemma non si sarebbe affatto mostrata solidale nei suoi riguardi, nonostante, in presenza di altre coppie che lasciano il programma, l’atteggiamento della Galgani si riveli diametralmente opposto. A schierarsi dalla parte di Gemma, sorprendentemente, è stata un’altra dama del parterre.

Stiamo parlando di Sara, ex fiamma di Biagio Di Maro, che ha avuto qualcosa da ridire alla Ricci. “Sinceramente, un mese e mezzo fa tu eri una persona molto diversa, e neanche a me la vostra scelta aveva emozionato“, ha puntualizzato la dama. Anche lei, tuttavia, si è affrettata ad aggiungere di aver cambiato opinione: “oggi sembri un’altra persona ed è tutto merito dell’amore“.

Isabella, che all’epoca della sua partecipazione a “Uomini e Donne” era stata oggetto di numerose critiche, ha dato ampiamente prova di quello che era il suo obiettivo. Dopo aver trovato l’amore, infatti, l’ex dama ha felicemente abbandonato la trasmissione accanto al suo Fabio.