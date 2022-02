Davide Astori, a tre anni dalla morte del calciatore la fidanzata Francesca Fioretti racconta la sua nuova relazione.

Tre anni dopo la morte di Davide Astori, calciatore defunto il 4 marzo del 2018, l’ex fidanzata Francesca Fioretti sembra aver superato la scomparsa dello sportivo e aver ritrovato l’amore tra le braccia di un nuovo uomo. L’attrice ha recentemente rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin durante il programma “Verissimo”, a cui è stata ospite proprio per ricordare Astori.

Le indagini sulla morte del calciatore sono iniziate il 4 marzo di tre anni fa e sono andate avanti fino al 3 maggio dello stesso anno, quando il Tribunale di Firenze ha condannato il professor Giorgio Galanti, cardiologo, ad un anno di reclusione. Il medico, infatti, non sarebbe stato in grado di seguire Davide come dovuto, mettendo a rischio la sua salute.

Francesca Fioretti, la fidanzata di Davide Astori ritrova l’amore

Non si sa molto sulla vita privata di Francesca, ma durante l’ultima intervista a “Verissimo” la modella ha deciso di raccontare qualcosa di sé. Con Davide Astori ha avuto la prima e unica figlia Vittoria, e ha raccontato che prima della morte dello sportivo i due avevano iniziato a parlare di matrimonio e di un futuro secondo figlio.

La donna ha raccontato di aver provato molta rabbia dopo la scomparsa del compagno, sopratutto per le difficoltà riscontrate durante le pratiche burocratiche: “Ho provato tanta rabbia perché erano gli altri che decidevano per mia figlia. Tutti pensavano di avere più diritti di me riguardo Vittoria”, ha detto a Silvia Toffanin. Non ha mai voluto mentire alla figlia, che nel 2018 aveva solo due anni: le ha sempre raccontato la verità sulla morte del padre, anche adesso che la bimba è cresciuta e fa più domande del solito.

Anche Alfonso Signorini sembra essere interessato alla vita della Fioretti, e di recente ha pubblicato qualche indiscrezione sul suo settimanale “Chi”. Sembra infatti che l’attrice, dopo tanti anni, abbia ritrovato l’amore tra le braccia di Aleksandar Kolarov, un calciatore di origini serbe ed che oggi gioca come difensore dell’Inter.