Charlene di Monaco, i gemelli Jacques e Gabriella sempre più soli. La tristezza a Palazzo inizia a farsi sentire…

Si è tenuto l’evento clou del Principato dedicato alla Santa Patrona, grande assente Charlene che ha lasciato soli ancora una volta i gemellini.

Sembrava che le cose poco a poco iniziassero ad andare per il verso giusto, invece il Principato di Monaco è ancora senza Charlene Wittstock che ha da poco compiuto 44 anni lontana da tutti e soprattutto dalla sua famiglia.

Molti pensavano che almeno per uno degli eventi principali del Paese, ovvero la festa della Santa Patrona Devota, la principessa potesse esserci ma è stato l’ennesimo buco nell’acqua.

Le foto della celebrazione hanno mostrato infatti Carolina accanto al fratello e ai nipotini che dopo mesi in ostaggio ad un destino beffardo iniziano ad accusare il colpo dell’allontanamento della madre.

Tutto è cambiato in un solo anno, che ne sarà dei gemelli ora?

L’anno scorso alla celebrazione nazionale era presente la famiglia al gran completo, con anche l’ex nuotatrice in un vistoso taglio punk di capelli, che però dopo pochi mesi sarebbe partita alla volta del Sud Africa dove vi sarebbe rimasta 9 mesi.

Oggi Charlene è ancora segregata nell’esclusiva clinica svizzera dove è seguita per problemi legati all’abuso di sonniferi e dove secondo indiscrezioni, sarebbe arrivata a pesare 46 kg.

La principessa da allora non è più riuscita ad essere presente a nessuna occasione pubblica accanto ai suoi bambini che sono sempre più soli, avvicinati solo dalle zie e dal padre che cerca di essere il loro faro in questa situazione così buia.

I piccoli hanno al momento 7 anni e forse avvertono ogni giorno di più la mancanza della mamma, le foto di loro abbracciati accanto al braciere allestito per omaggiare la Santa ha fatto il giro del mondo. Si danno forza reciproca e sostegno in questo momento duro per tutti e che probabilmente si protrarrà ancora per molto tempo.