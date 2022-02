Il Grande Fratello stasera non andrà in onda su Canale Cinque: salta la consueta puntata del venerdì. Scopriamo insieme il motivo

Il Grande Fratello Vip va in onda ogni settimana con due appuntamenti, quello del lunedì e del venerdì. A causa di questo doppio appuntamento, uno dei due televoti non comprende mai l’eliminazione. Ora che ci stiamo avvicinando alla fine del programma, invece, i televoti stanno cominciando a riguardare i primi finalisti di questa sesta edizione.

Anche questa sesta edizione, sta riscuotendo un incredibile successo. Lo scorso anno, Alfonso Signorini ha fatto dei veri e propri record di ascolti grazie al cast della quinta edizione, dove abbiamo visto trionfare Tommaso Zorzi che, per circa un anno e mezzo, è stato il personaggio di punta della Mediaset. Dopo gli incredibili numeri della scorsa edizione nessuno avrebbe mai pensato al bis che si è poi verificato anche quest’anno.

Grande Fratello Vip, salta la puntata del venerdì: il motivo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Nunzia De Girolamo mostra la figlia dopo la malattia: “La luce di un tunnel”. Due gocce d’acqua – FOTO

Nonostante l’incredibile successo, Alfonso Signorini di certo non può competere con il Festival di Sanremo. Infatti, nonostante la Rai e la Mediaset siano eterne rivali, in occasione di questa settimana ogni anno i programmi su Canale Cinque vengono rimandati per lasciare spazio alla serata del Festival. Dunque, la prossima puntata del GF Vip andrà in onda lunedì 7 febbraio, con nuove ed emozionanti avventure. Scopriremo, infatti, chi sarà il primissimo finalista di questa edizione che ha fatto numeri da record.

Il Grande Fratello non è l’unica cosa a non andare in onda questa sera. Infatti, su Italia Uno, all’inizio di gennaio hanno cominciato a mandare ogni settimana un film della famosissima saga Harry Potter. Il quinto film, questa sera, non andrà in onda proprio per permettere ai fans del mago più amato del mondo, di poter seguire tranquillamente il Festival.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Fedez, lutto atroce in famiglia: “Addio alla guerriera che mi ha cresciuto”

Al televoto per il finalista concorrono Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e, a gran sorpresa, Delia Duran. Infatti, i telespettatori sono piuttosto stupiti dalla presenza della moglie di Alex Belli che è entrata da poco nella casa.