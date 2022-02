“Che bel…” Valentina Vignali, il panorama ha distratto tutti: posteriore in primo piano sulla neve – FOTO

Valentina Vignali distrae i suoi followers con un panorama a dir poco strepitoso: i fan l’hanno ricoperta di complimenti

Valentina Vignali è tra le influencers più in voga del momento. La bellissima modella, che ha alle spalle una carriera da cestista, è nota fin dall’epoca della sua relazione con Stefano Laudoni. Il collega, anche lui volto della pallacanestro, fu il suo fidanzato per cinque lunghi anni. La loro relazione, chiacchieratissima, permise ad entrambi di guadagnare popolarità e di racimolare un consistente seguito social.

Ad oggi, la cestista ha un nuovo compagno, Lorenzo, con il quale è tornata a sorridere e ad essere felice. In questi giorni, la Vignalona – come amano chiamarla i suoi fan – si trova in Alta Badia, presso il lussuoso Hotel Cristallo.

Gli scatti che testimoniano il suo soggiorno presso la struttura sono davvero strepitosi e non mancano di scatenare l’invidia dei fan. Nell’ultimo post di Instagram, in aggiunta, Valentina ha sfidato le temperature glaciali per realizzare una sensazionale foto in bikini!

Valentina Vignali, il panorama ha distratto tutti: posteriore in primo piano sulla neve – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Mentre si gode una rilassante vacanza in Alta Badia, approfittando di questo periodo dell’anno per praticare lo sci, Valentina Vignali regala ai followers scatti a luci rosse che non mancano di catturare l’attenzione. Solamente pochi minuti fa, l’ultimo post Instagram della cestista è arrivato come un fulmine a ciel sereno a ravvivare il sabato pomeriggio degli utenti.

“Sembra un sogno“, ha riportato la modella nella didascalia dello scatto, che la vede immersa in una piscina riscaldata, con attorno il panorama mozzafiato delle Dolomiti innevate. La Vignali, che si è lasciata immortalare di spalle, è stata a dir poco osannata dal suo pubblico.

“Che bel panorama“, ha esordito un utente, riferendosi ovviamente al fondoschiena marmoreo dell’influencer. “Sono troppo distratto“, “Sei meravigliosa“, sono i commenti di altri fan, a dir poco colpiti dallo scenario.

La Vignalona, sicura dell’effetto che avrebbe sortito nel suo pubblico, si è giocata una carta a dir poco vincente. I complimenti, per la meravigliosa cestista, si sprecano.