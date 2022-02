“Due fixxe pazzesche” Chiara Francini e la Leotta ammaliano il web: il VIDEO che non ti aspetti

Chiara Francini e Diletta Leotta insieme per l’iniziativa radiofonica “Oltre il Festival”: l’ultimo video che le ritrae assieme è davvero strepitoso

Anche il mondo delle radio, in questa settimana a dir poco speciale, non può far a meno di incentrare il proprio intrattenimento sul Festival di Sanremo. Nello specifico, Villa Nobel (Sanremo) è la struttura che sta attualmente ospitando “Oltre il Festival”, il format progettato da RadioMediaset che vede coinvolte moltissime emittenti radiofoniche italiane.

Radio Monte Carlo, che ha aderito all’iniziativa, si avvale della talentuosa inviata Chiara Francini, attrice e scrittrice di grande successo. Il volto di Radio 105 è invece la giornalista sportiva Diletta Leotta, che proprio da Villa Nobel sta conducendo il suo format “105 Take Away”.

Le conduttrici radiofoniche, solamente pochi minuti fa, hanno postato una divertentissima clip che le ritrae assieme, in una scenetta a dir poco esilarante. Il video, pubblicato attraverso la pagina Instagram di Chiara Francini, sta facendo il giro del web.

Chiara Francini e Diletta Leotta ammaliano il web: il VIDEO che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

“Chiaramente Diletta“, è la didascalia che accompagna l’ultima pubblicazione social di Chiara Francini. L’inviata di Radio Monte Carlo, nel corso di questa settimana, si sta collegando dalla splendida location di Villa Nobel, adibita per ospitare il progetto “Oltre il Festival”, frutto dell’iniziativa di RadioMediaset.

A farle compagnia, immancabilmente, è la splendida Diletta Leotta, inviata di Radio 105. Le due, che sembrano aver legato molto, hanno recentemente realizzato un video che le ritrae l’una al fianco dell’altra. Una scenetta a dir poco esilarante, che il pubblico ha dimostrato di aver particolarmente gradito.

La clip, nello specifico, immortala la Leotta in un vero e proprio inseguimento ai danni della collega. Mentre la Francini sembrerebbe volersi allontanare dalla giornalista sportiva, quest’ultima la rincorre senza sosta e continua ad invocare il suo nome. “Due fixxe pazzesche“, è il commento di un utente, estasiato dall’inaspettata ed esplosiva combo.

Alla fine, Diletta riesce nel suo obiettivo ed ottiene un caloroso abbraccio da parte della Francini. Le due donne, dopo essersi date la mano, si allontanano dando le spalle alla telecamera, con grande delusione da parte dei fan.