Elisa pronta per la finalissima dopo aver infuocato l’Ariston sulle note di “What a feeling”. Una visione in bianco che incanta i fan in attesa di “Forse sei tu”: il messaggio della cantautrice

Sono trascorsi 21 anni da quando Elisa si esibì sul palco dell’Ariston con il brano “Luce (Tramonti a Nord Est)“, conquistando il primo posto e numerosi altri riconoscimento. Fu la sua prima ed ultima partecipazione al Festival di Sanremo, l’inizio di una grande carriera, anche oltre i confini nazionali.

Sono 10 gli album pubblicati dalla cantautrice, che ha annunciato proprio per il 18 febbraio l’uscita di quello nuovo “Ritorno al futuro/Back to the Future“. Il primo estratto è “Seta“, singolo tra i più suonati in radio.

In gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, Elisa partecipa con il brano “O forse sei tu“, che ottiene un immediato successo di pubblico e critica, tanto da essere considerata tra i favoriti.

In attesa del verdetto finale previsto per l’ultimo appuntamento della manifestazione artistica, previsto per questa sera 5 febbraio, la cantautrice lancia un importante messaggio ai fan sui social.

Elisa a Sanremo: “Una piccola felicità”

Dopo 21 anni da quando appena esordiente partecipò al Festival di Sanremo conquistando il pubblico, Elisa ritorna in gara all’Ariston con “O forse sei tu“. Si presenta come concorrente nonostante l’incredibile percorso alle sue spalle, e con un brano elegante e delicatissimo, da subito entrato tra i favoriti alla vittoria.

Una canzone che non solo racconta il viaggio della sua straordinaria carriera e la maturità artistica acquisita, unita alla tecnica insuperabile che da sempre caratterizza l’artista. Eseguita con la sua intensità e maestria, rapisce totalmente lo spettatore incantandolo con la magia della sua voce per l’intera durata dell’esecuzione. Nella quarta serata dedicata alle cover, ha interpretato “What a feeling” per un tributo all’intramontabile film “Flashdance“, accompagnando l’esibizione con una coreografia della ballerina professionista Elena D’Amario.

Questa sera 5 febbraio è prevista la finalissima del Festival di Sanremo, quando verrà pronunciato il verdetto finale, che proclamerà il vincitore della settantaduesima edizione. In attesa di esibirsi di nuovo sul palco dell’Ariston, la cantautrice condivide con i fan uno scatto che la ritrae in bianco, colore che contraddistingue le sue esibizioni, con il quale lancia un messaggio particolare.

Lo fa citando proprio una frase del suo brano: “Questa canzone… Sanremo… una piccola felicità“. Non conta il risultato della gara, dove sicuramente si classificherà in cima. La felicità di esserci e la possibilità di condividerla con il pubblico attraverso le note del suo magnifico brano è la cosa più importante.