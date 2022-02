Festival di Sanremo, bufera a poche ore dalla finale: Amadeus sbotta in diretta

Mentre il Festival di Sanremo si prepara per la finale, è bufera su uno dei cantanti in gara: “Scusami ma è una cazzata” lo sfogo di Amadeus.

Prosegue senza sosta quest’ultima edizione del “Festival di Sanremo”. Mentre la kermesse si accinge alla finale, non sono mancate le critiche. Nelle ultime ore infatti è bufera su uno dei cantanti in gara. Amadeus è apparso infastidito da quanto verificatosi e sbotta durante la conferenza stampa.

Il direttore artistico infatti non ha preso bene la provocazione di un giornalista nelle scorse ore e questo ha un po’ appesantito sia l’atmosfera che lo stesso Amadeus che ha perso il garbo che lo contraddistingue per lasciarsi andare in una colorita esclamazione: “Scusami, ma è una cazzata”. Ma cosa gli ha fatto perdere così tanto la calma?!

Festival di Sanremo, la polemica a poche ore dalla finale: Amadeus sbotta in diretta

A quanto pare in queste ore circolano voci secondo cui Gianni Morandi avrebbe vinto la serata delle cover per merito di Jovanotti. Quest’ultimo infatti avrebbe cantato insieme al collega un medley delle rispettive canzoni, alcuni dei loro successi di una carriera pazzesca. Ecco perché quando un giornalista avrebbe fatto cenno a questo pensiero, Amadeus ha voluto precisare e perdendo almeno per qualche istante la sua aplomb.

«Jovanotti non è venuto come super-ospite ma come super-amico. Non era una presenza concordata: lo ha fatto per amicizia, non ha percepito un centesimo» parte della risposta fornita dal direttore artistico che ha preferito mettere subito a tacere anche su una possibile questione cachet; Jovanotti infatti ha avuto uno spazio tutto suo sul palco dopo l’esibizione, a titolo gratuito stando alle parole del presentatore.

«Morandi favorito? È una c***ata» esordisce Amadeus senza mezzi termini. Intanto secondo la classifica generale Gianni Morandi è al secondo posto e potrebbe quindi concorrere pienamente alla vittoria, almeno secondo i dati che si hanno adesso in possesso. Il suo pezzo funziona, un ritmo che piace e coinvolge la gente. Una canzone che Jovanotti ha scritto pensando al collega, una formula che è apparsa subito vincente.